La sitcom emblématique est maintenant en streaming

Seinfeld a officiellement rejoint le catalogue Netflix, et des binge-watches sont en cours partout dans le monde. La sitcom emblématique a 180 épisodes à explorer, et c’est plus facile que jamais maintenant qu’ils sont tous à portée de main sur l’un des services de streaming les plus omniprésents. Même Netflix s’est un peu réjoui de l’acquisition dans son communiqué de presse du mois dernier.

Netflix a annoncé en septembre qu’il diffuserait “la nouvelle émission la plus chaude de 2021”, se référant au créateur de tendances Seinfeld comme un nouveau venu dans le monde de la comédie. Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a inclus une déclaration disant: “Je pense vraiment que lui et M. David ont un avenir énorme devant eux et je suis ravi que Netflix puisse être le foyer de” Jerry Seinfeld et Larry David “pour développer leurs bases de fans, ” et le communiqué les qualifiait d'”étoiles montantes”. C’est la première fois que chaque saison de Seinfeld est disponible pour être diffusée en un seul endroit, ce qui signifie qu’elle peut désormais rejoindre les rangs d’autres émissions nostalgiques avec une résurgence de Netflix.

Même Seinfeld lui-même a joué le rôle de l’annonce, remerciant en plaisantant Netflix “d’avoir saisi cette chance sur nous” et qualifiant son émission bien-aimée de “projet fou”. Il a ajouté: “Je ne savais pas que nous en avions fait autant.”

Seinfeld a été créé en juillet 1989 sur NBC et a duré jusqu’en mai 1998 avec 9 saisons au total. Le spectacle a été créé par Seinfeld et David, et mettait en vedette Seinfeld comme une version fictive de lui-même – un humoriste vivant et travaillant à New York tout en essayant de trouver un équilibre dans sa vie personnelle.

Les autres stars de la série étaient Julia Louis-Dreyfus dans le rôle d’Elaine Benes, Jason Alexander dans celui de George Costanza et Michael Richards dans celui de Cosmo Kramer. Tous les quatre vivent dans l’Upper West Side de New York dans le spectacle, et une grande partie se déroule dans leurs appartements, un restaurant à proximité ou d’autres situations à faible enjeu. Il a été présenté comme “un spectacle pour rien” en son temps.

Seinfeld était considérée comme une sitcom révolutionnaire lors de sa première, brisant de nombreuses conventions du genre et présentant au public des raisons de ne pas aimer ses personnages principaux. La série a également résisté au fil conducteur prévisible d’une romance entre les personnages principaux – en particulier Jerry et Elaine – et a sapé les moments émotionnels et sentimentaux à chaque tournant. C’est pourquoi des émissions comme It’s Always Sunny à Philadelphie et Workaholics ont ensuite été comparées à Seinfeld pour le meilleur ou pour le pire.

Jusqu’à présent, Seinfeld était périodiquement disponible pour diffuser sur Hulu aux États-Unis et sur d’autres services dans le monde. On ne sait pas pourquoi NBC n’a pas appelé l’émission à la maison avec son service de streaming Peacock. Quoi qu’il en soit, Seinfeld est désormais disponible sur Netflix à partir du vendredi 1er octobre 2021.