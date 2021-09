La situation appelle les flics à accuser son frère de s’être présenté chez lui à l’improviste

in

Mike ‘La situation’ Sorrentino a eu un drame familial qui a bouilli cette semaine qui a presque fait atterrir quelqu’un menotté … nul autre que son propre frère.

Le représentant de la star de “Jersey Shore” a déclaré à TMZ … Mike avait appelé la police mardi soir après que son frère, Maxime, s’est présenté à son domicile du New Jersey avec une tonne de sacs-cadeaux qu’il essayait apparemment de déposer pour MS et le neveu de son fils nouveau-né / Maximo, Romeo.

On nous dit que Maximo a sonné de manière excessive plusieurs sonnettes, a regardé à l’intérieur à travers la vitre, s’est attardé un peu puis s’est tourné pour partir – mais pas avant d’avoir laissé tous les cadeaux accrochés à la poignée de porte.

Le représentant dit que Mike regardait cela de l’intérieur – et a immédiatement appelé les flics, qui, nous dit-on, se sont présentés en moins d’une minute. Ils ont rencontré Maximo en sortant et lui ont dit qu’il n’était pas autorisé là-bas à moins que Mike ne l’ait spécifiquement invité … et l’ont ensuite laissé partir.

Nous savons ce que vous pensez — WTF ??? Eh bien, Mike et Max ont des problèmes depuis un certain temps maintenant, et c’est devenu un peu une situation légale… selon le représentant.

On nous dit que Mike a déjà déposé des plaintes pour harcèlement contre Maximo – la plus récente en juillet – parce qu’il a l’impression que son frère se comporte de manière erratique, et il veut être prévenu avant que Maximo n’arrive à la maison.

En raison de leur histoire mouvementée, on nous dit que la principale priorité de Mike ces jours-ci est de protéger sa femme et son enfant, et même s’ils font partie de la famille … il pense que ce que Maximo a fait a dépassé les bornes. C’est pourquoi il l’a signalé aux flics, mais il ne voulait pas que Max soit arrêté.

Quant à Maximo, il dit qu’il venait de déposer des survêtements Puma BMW pour Mike et Romeo. Maximo dit également qu’il est attristé par Mike qui appelle le 5-0 contre lui – parce qu’il ne le ferait jamais – et nie qu’il y ait des problèmes en cours entre eux … malgré ce que dit Mike. 🤷🏽‍♂️

Cela dit, Maximo dit qu’il n’ira plus jamais chez Mike sans avoir obtenu le feu vert.