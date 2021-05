“La situation dans laquelle je devais vivre est difficile, car ils me méprisaient …”

22/05/2021

Si l’Atlético a remporté ce championnat, c’est en partie grâce à la contribution inestimable de Luis Suárez, devenu le meilleur buteur de l’équipe après que le FC Barcelone l’ait pratiquement abandonné la saison dernière. Ainsi, après avoir définitivement confirmé la Ligue en remportant Valladolid avec un but bien à lui., l’Uruguayen a éclaté en sanglots et s’est approché des micros «Movistar +» visiblement émus.

“Beaucoup de choses me passent par la tête. Après la situation que je devais vivre. Comment ils me méprisaient. L’Atlético m’a ouvert les portes. C’est pourquoi je serai toujours reconnaissant à ce grand club de me faire confiance. Je souvenez-vous de ma femme, de mes enfants, qui ont souffert avec moi au quotidien », a déclaré l’attaquant uruguayen.

Luis Suárez voulait se justifier, montrer qu’il lui restait encore des buts et de la corde pendant un certain temps et il l’a fait dans cet Atlético de Madrid. “Voici mes statistiques. Cinq ligues sur sept. Il y a Luis Suárez”, a-t-il condamné. Il voulait parler après avoir été champion de la Ligue. Mérite pour l’équipe rojiblanco dans le décompte global de la saison.