La situation de la balance des paiements de l’Inde est confortable malgré la récente modération

L’affaiblissement des flux de capitaux et le creusement attendu du déficit du compte courant (CAD) ont entraîné une légère modération de la balance des paiements (BOP) au cours du trimestre de mars, avec une augmentation des réserves de seulement 3,4 milliards de dollars. Néanmoins, l’excédent de la BoP pour l’exercice 21 était de 87,3 milliards de dollars, le plus important depuis longtemps. Cela a aidé que les prix du pétrole brut se situent en moyenne à environ 45 $/baril, le plus bas en cinq ans, et aussi que les importations soient restées comprimées. L’excédent du compte courant, de 24 milliards de dollars, et le plus petit excédent du compte de capital, de 64 milliards de dollars, doivent être considérés dans le contexte d’une activité économique atone pendant la majeure partie de l’année.

Le secteur extérieur de l’Inde a assez bien résisté aux événements défavorables de l’année écoulée. Les fortes réserves accumulées, à environ 600 milliards de dollars, signifient que le ratio de couverture des importations est désormais de 12 à 13 fois, soit le double des niveaux observés pendant la période de crise de colère de la mi-2013. Par ailleurs, le ratio de la dette extérieure totale sur les réserves est désormais de 0,9 contre 1,4. Comme le soulignent les économistes, l’Inde est bien placée pour faire face au renversement de la politique accommodante de la Fed américaine.

Certes, l’excédent de la BoP reviendra à moins de la moitié des niveaux de l’an dernier. Le déficit commercial augmentera certainement car les prix des produits de base, en particulier le pétrole brut, restent élevés et les importations hors pétrole et hors carburant reprennent grâce à une reprise. À moins qu’ils ne dépassent largement les 80 $/baril, la facture des importations devrait être gérable. Les déficits commerciaux mensuels moyens pourraient bientôt atteindre les deux chiffres à mesure que les vaccinations reprennent et que la saison chargée s’installe. Par rapport à l’excédent de 0,9 % du PIB au cours de l’exercice 21, le déficit du compte courant pour l’exercice 22 se situe entre 1,1 et 1,6. % du PIB, selon l’endroit où règne le Brent.

Le trimestre de mars a vu un petit solde du compte de capital, de 12 milliards de dollars (environ un tiers des niveaux observés en décembre 2020). Les entrées d’IDE, à seulement 3 milliards de dollars, représentaient environ un sixième des flux du trimestre de décembre 2020. Cependant, ceux-ci ont tendance à être grumeleux et les chiffres de l’exercice 21 étaient impressionnants. Les entrées nettes de portefeuilles étrangers au T4FY21 se sont élevées à 7 milliards de dollars, un tiers des niveaux observés au trimestre de décembre. Le compte de capital, principalement les flux de FPI, sera, à court terme, influencé dans une certaine mesure par la diminution imminente des achats d’actifs de la Fed américaine. Cependant, à moins que le processus de normalisation aux États-Unis ne commence beaucoup plus tôt que la Fed ne l’a indiqué, un retrait important des flux de portefeuille en provenance d’Inde est peu probable. Les économistes estiment les entrées nettes de capitaux au cours de l’exercice 22 entre 65 et 70 milliards de dollars.

Il est important que les exportations se portent bien cette année et que la roupie – actuellement, aux alentours de 75 pour un dollar – ne s’apprécie pas. Comme le soulignent les économistes de DBS, les devises associées à une inflation persistante et à des taux réels négatifs devraient être confrontées à des pressions de dépréciation. Cependant, jusqu’à présent, il s’est avéré tout le contraire, en raison d’une nette amélioration de la BoP. Malgré la morosité économique persistante, la roupie se serait considérablement appréciée sans l’intervention de la RBI. Si la roupie s’appréciait, cela pourrait laisser les exportations en deçà des 350 milliards de dollars estimés.

