La situation de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal est « Mesut Ozil à nouveau » alors que Mikel Arteta a abandonné le capitaine du club au banc pour Everton

Arsenal a été averti que l’histoire se répète avec la situation actuelle de Pierre-Emerick Aubameyang au club.

Aubameyang est en piteux état depuis la signature d’un contrat de trois ans en septembre 2020, d’une valeur de 250 000 £ par semaine.

Aubameyang n’a plus marqué pour Arsenal depuis octobre

Le joueur de 32 ans n’a marqué que 10 buts en Premier League la saison dernière et n’en a que quatre à son actif cette saison.

Le dernier d’entre eux est arrivé en octobre et le manager Mikel Arteta l’a laissé tomber sur le banc pour le choc de lundi en Premier League contre Everton, qu’ils ont ensuite perdu 2-1.

Eddie Nketiah a été choisi pour le devancer, Aubameyang n’ayant été présenté que pendant les cinq dernières minutes.

Tout cela semblera très familier pour les fans des Gunners et leur collègue Gooner, expert de talkSPORT et ancienne star de la Premier League, Darren Bent, pense que « c’est encore Mesut Ozil ».

L’histoire se répète, a averti Bent

Ozil a été gelé par Unai Emery et Mikel Arteta, mais les Gunners ont eu du mal à le décharger en raison de son énorme salaire.

« Je l’ai dit à l’époque, Arsenal était coincé dans une vraie situation sans victoire parce qu’à l’époque il était fantastique, l’un des meilleurs avant-centre de la Premier League », a déclaré l’ancien attaquant de Charlton, Tottenham et Aston Villa Bent à talkSPORT Déjeuner.

«Il a remporté à lui seul la FA Cup pour Mikel Arteta lors de son arrivée. Il a débuté la saison suivante contre Fulham et a marqué un but fantastique.

« [But] il a obtenu le contrat et n’est plus que l’ombre de lui-même. C’est comme une nouvelle fois la situation d’Ozil.

«Nous avons un joueur trop âgé, il n’est pas vieux mais prend de l’âge, dont nous ne pouvons pas nous débarrasser avec des salaires très élevés.

Arteta a laissé Aubameyang hors de sa formation de départ pour affronter Everton

« Qu’est-ce qu’on fait? Je peux comprendre Mikel Arteta, mais quand vous avez un avant-centre comme Aubameyang, j’étais toujours celui qui disait que vous deviez continuer à le jouer.

«C’est votre meilleur buteur et vous devez trouver des moyens de continuer à le faire jouer et de trouver un moyen de lui faire marquer des buts.

« Mais je peux comprendre son point de vue [dropping Aubameyang from the team] parce que, à la minute, il ne propose rien et vous jouez avec 10 hommes.

