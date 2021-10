« La situation de Ter Stegen avec Bravo était très difficile »

11/10/2021 à 17h41 CEST

Joël Xaubet

Lorsqu’il y a deux gardiens de haut niveau dans le but d’une équipe, la coexistence n’est pas toujours facile. A Barcelone Ter Stegen et Claudio Bravo ils formaient une paire de porteurs de luxe. Alors que Bravo a joué les matches de championnat, c’est l’Allemand qui a pris sa place dans les matches de Ligue des Champions et de Coupe du Roi. Ce pacte a fonctionné pendant deux saisons, mais la troisième année, la situation a atteint la limite et la décision a été prise d’avoir Ter-Stegen comme gardien de but partant dans toutes les compétitions.

Duel pour la propriété à Paris

Maintenant en Le PSG vit une situation similaire, avec l’arrivée de Keylor Navas, les Français ont résolu un de leurs points faibles. Cette année avec la possibilité de signer gratuitement Donnarumma, les Parisiens n’ont pas hésité à l’incorporer, pour le moment, comme cela s’est passé au Barça, il y a une bonne cohabitation, mais à un moment donné, un premier gardien de but doit être choisi.

Le gardien allemand a été interrogé sur cette situation à Paris, Manuel Neuer, qui a comparé ce qui s’est passé en 2016 à Barcelone avec ce qui se vit au PSG : « C’est une situation difficile. La même chose s’est produite avec Ter-Stegen et Bravo. Pour moi l’important c’est d’avoir le rythme & rdquor ;.

Neuer, incontestable pour ses techniciens

Pour sa part, Neuer, n’est pas habitué à concourir pour une position dans le but. Au cours des 10 dernières années avec le Bayern Munich, Il n’a vu que 13 matchs sur le banc. Le dernier à « souffrir & rdquor; La régularité de Neuer était Alexandre Nubel, qui a été baptisé comme son successeur et est aujourd’hui prêté à Monaco où il n’a pas démarré du bon pied.

De plus, lorsque le Blaugrana Ter Stegen a remis en question sa propriété de l’équipe nationale allemande, l’entraîneur de l’époque Joachim Löw, a toujours opté pour Neuer lorsqu’il est disponible. Le gardien du Barça n’a pu disputer qu’un seul tournoi important en tant que gardien titulaire de la Mannschaft, c’était la Coupe des Confédérations 2017, où le gardien du Bayern ne pouvait pas être en raison d’une blessure.