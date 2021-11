La situation désespérée de Huawei aux États-Unis a en quelque sorte empiré

Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

La FCC n’approuvera ni n’examinera plus les demandes de Huawei ou de ZTE. Il n’est pas clair si cela s’applique uniquement aux équipements de réseau ou aux produits de consommation.

L’interdiction commerciale des États-Unis contre Huawei est en cours depuis plus de trois ans maintenant, interdisant à l’entreprise d’utiliser les services Google, de fabriquer ses propres puces, etc. Cela a entraîné la sortie de l’entreprise des cinq premiers acteurs mondiaux, mais il semble que les choses vont empirer pour le fabricant.

La Maison Blanche a annoncé que le président Joe Biden avait signé le Secure Equipment Act, ce qui signifie que la FCC « n’examinera ni n’approuvera plus aucune demande d’autorisation pour un équipement qui pose un risque inacceptable pour la sécurité nationale ». Huawei, ZTE et plusieurs autres sociétés chinoises ont en effet été désignés comme des risques pour la sécurité nationale par les États-Unis plus tôt cette année.

Le commissaire de la FCC, Brendon Carr, a déclaré par . que l’organisme de réglementation avait approuvé plus de 3 000 applications de Huawei depuis 2018. Il a ajouté que la nouvelle loi « contribuera à garantir que les équipements non sécurisés d’entreprises comme Huawei et ZTE ne puissent plus être insérés dans Les réseaux de communication américains.

Qu’est-ce que cela signifie pour les produits de consommation?

La décision intervient un certain temps après que les États-Unis ont interdit aux opérateurs et aux réseaux ruraux d’acheter des équipements Huawei et ZTE et d’utiliser des fonds fédéraux pour acheter ces équipements. Cependant, il n’est pas clair si cette loi s’applique uniquement au réseau et aux équipements connexes ou si cela signifie que les téléphones, tablettes, ordinateurs et autres produits de consommation de Huawei et ZTE seront également affectés.

Les appareils qui ne reçoivent pas l’approbation de la FCC ne sont généralement pas autorisés à être vendus ou importés aux États-Unis. Par exemple, les conditions d’Amazon indiquent que tous les appareils compatibles RF en vente sur sa plate-forme doivent être certifiés en conséquence. Cela signifie qu’Amazon pourrait théoriquement abandonner les futurs produits Huawei et ZTE si l’approbation n’est pas à venir.

Nous avons envoyé un e-mail aux représentants de la FCC pour savoir comment cette interdiction affecte les produits de consommation de Huawei (le cas échéant) et mettrons à jour l’article en conséquence s’ils nous reviennent.

