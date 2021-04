“La situation du football espagnol n’est pas bonne mais elle n’est pas non plus catastrophique”

14/04/2021 à 13:19 CEST

Efe

Le président de la Ligue de football professionnel, Javier Tebas, a indiqué que la situation du football espagnol “n’est pas bonne” mais qu’elle “n’est pas catastrophique non plus”. “La situation est préoccupante, mais pas tellement», a-t-il ajouté lors d’une conférence tenue au Forum ADEA (Association des managers et cadres d’Aragon) à Saragosse. Tebas, a souligné que contrairement à d’autres ligues européennes, les Espagnols n’ont pas demandé d’aide, ni de report, ni de renflouement.

“La réduction des salaires des joueurs a été importante pour cela. Je pense que de cette pandémie, la Ligue espagnole est celle qui va tourner le moins mal par rapport aux autres”, a-t-il ajouté. Tebas a avancé que le football espagnol cesserait de gagner 2 000 millions cette saison et que la perte nette serait d’un milliard au 30 septembre.

“De ces milliards, 750 ont été financés par des banques ou des fonds d’investissementCe dernier, basé en majorité à Londres, et le reste a été fait par les clubs tirant leur box “, a-t-il expliqué. Il a également souligné que la situation qui a engendré la pandémie” a davantage affecté les grands clubs du fait de la diminution du box. les revenus des bureaux parce qu’ils ont été proportionnellement plus élevés que ceux des autres clubs plus petits. “

Le leader a révélé que la saison dernière il y avait eu “des pressions de toutes sortes” pour terminer tôt la compétition ou ne pas la démarrer avec la question de la relégation en toile de fond. “Nous avons eu des propositions de 28 deuxième et 24 premières équipes qui ont été données par la situation dans le classement. Les propositions sont basées sur cela”, a-t-il déclaré.

Sur la possibilité de retour du public dans les stades Il a souligné que la Liga et les clubs sont prêts à ce que le public revienne «demain», mais il a précisé que dans des montants qui représenteraient 20 ou 30% de la capacité du stade. Cependant, il a réfléchi et fait remarquer qu’ils sont “déconcertés” par certains événements qui se produisent dans le monde du sport: “à Badajoz il y avait 7000 spectateurs, nous avons vécu des concerts et c’est un fait anachronique. Il y a eu des pavillons dans lesquels un match Asobal a été joué avec un public et des heures plus tard un match ACB sans public. C’est une incohérence. “

Le président de la LFP a déclaré qu’il n’avait pas rencontré le nouveau secrétaire d’État aux Sports, José Manuel Franco, mais qu’il s’était entretenu avec lui par téléphone. “Il y a un groupe de travail pour le retour dans les stades. J’espère que lors des derniers matches de championnat on pourra voir le public de manière proportionnelle”, a-t-il indiqué.

Thèbes a soutenu que L’ADN de LaLiga est le “contrôle économique”, cela les rend forts et que les clubs remplissent. “Cela fait que le secteur financier nous fait confiance. Dans la pandémie, ils se demandaient si nous allions être compétitifs ou non. Il y a plus de vingt organisations financières dans le groupe de prêt d’argent”, a-t-il déclaré. Le président de la LFP estime que le volume des transferts entre clubs se déplacera moins l’été prochain: “Ils ont déjà été plus bas en hiver. Il peut y avoir des opérations ponctuelles et exceptionnelles, mais globalement ça va diminuer. Il y aura des échanges de joueurs. Ça va être inférieur à celui de l’année dernière. “

En ce qui concerne les mouvements possibles pour essayer d’acheter des clubs espagnols, il a reconnu qu’ils existent, mais qu’il faut “faire attention” car les acheteurs “peuvent vouloir profiter de la crise”. Thèbes a rendu public que le nombre de tests PCR réalisés à ce jour atteint 140 000 pour 5 672 tests sérologiques, tandis que 194 000 antigènes ont été réalisés.

Sur le dépouillement des voix aux élections à l’AFE a été ironique et a commenté que cela donne “pour une série Netflix qui est bonne” mais qu’il ne savait pas si la série était “comédie ou suspense”.