La situation du gardien du Bayern Munich derrière Manuel Neuer est chaotique

Le gardien de but du Bayern Munich, Manuel Neuer, donne à son équipe la stabilité entre les bâtons, mais la situation derrière le vainqueur de la Coupe du monde 2014 est en constante évolution.

Selon un rapport de Bild, il pourrait y avoir un énorme bouleversement derrière Neuer dans les jours et les semaines à venir. Selon le point de vente allemand, voici à quoi ressemblent les choses derrière Neuer:

Alexander Nübel: Le gardien de but remplaçant et ancien homme de Schalke 04 veut sortir. Qu’il s’agisse d’un prêt ou d’une vente, le joueur de 24 ans souhaite être dans un club où il peut jouer régulièrement. Cela pourrait ne pas se produire avant au moins deux autres saisons complètes au Bayern Munich. Le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et l’AS Monaco ont tous été répertoriés comme points d’atterrissage potentiels.

Alexander Nübel n’a pas obtenu le temps de jeu qu’il souhaitait avec le Bayern Munich cette saison.Photo d’Alexander Hassenstein / .

Ron-Thorben Hoffmann: Les Bavarois ont formellement exercé leur droit de prolonger l’accord de Hoffmann plus tôt dans la journée (par kicker). Hoffmann a connu une saison stellaire sur une équipe très incohérente du Bayern Munich II et a un bon avantage. L’hypothèse selon laquelle cette extension pour Hoffmann n’est pas conçue pour le garder réellement sur Säbener Straße, cependant. Le Bayern Munich pourrait encore vendre Hoffmann cet été car Wolfsburg serait très intéressé par le joueur de 22 ans. Le grand risque pour le Bayern Munich avec Hoffmann était le risque qu’il aurait pu le perdre gratuitement cet été – ce que les Bavarois n’étaient pas impatients de faire. Les nouvelles d’aujourd’hui donnent au club une chance de faire un profit sur le joueur.

Christian Früchtl: Autrefois considéré comme le joyau de la récolte des gardiens de but du Bayern Munich, Früchtl a eu un séjour de prêt sans événements au FC Nürnberg, ce qui a laissé Früchtl l’impression d’avoir perdu un an dans cette carrière. Le joueur de 21 ans est un autre jeune gardien de but qui a besoin de temps de jeu – ce qui ne se produira pas avec la première équipe du Bayern Munich. À tous égards, la cession de prêt de Früchtl a été un désastre, car il n’a pas fait une seule apparition pour Der Club.

Alors … que se passe-t-il si les trois joueurs partent?

Stefan Ortega d’Arminia Bielefeld a été répertorié comme une acquisition potentielle de secours, mais celui que le Bayern Munich apporte sera probablement une option à faible coût. Les Bavarois ne sont pas très désireux de dépenser beaucoup d’argent sur ce marché des transferts d’été après avoir affronté Dayot Upamecano et Julian Nagelsmann.