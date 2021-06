“La situation en équipe nationale est calme et normale”

in

08/06/2021 à 19h00 CEST

José Molina, directeur général de la RFEF, s’est exprimé après le positif au coronavirus de Sergio Busquets, capitaine de l’équipe espagnole. Compte tenu de cette situation, Luis Enrique a été contraint d’appeler plusieurs footballeurs pour se joindre à l’appel à Las Rozas.

Malgré la situation atypique, le directeur de la RFEF a tenté de normaliser les événements survenus. “La situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation de tranquillité et de normalité. Depuis le début de la pandémie, presque tous les clubs ont connu une situation similaire. Espérons que tout reste sous contrôle et que nous n’ayons pas un autre choc. Désormais, nous suivons les protocoles fixés par les autorités sanitaires et l’UEFA. »

D’un autre côté, Molina a expliqué la raison des nouveaux ajouts à la formation. “Si nous avions un autre revers, nous devons être prêts. C’est pourquoi nous avons appelé des footballeurs à venir avec nous et à s’entraîner ici. Ces footballeurs étaient en vacances pour lesquels nous leur sommes très reconnaissants pour l’engagement qu’ils ont manifesté. Maintenant, ils auront quelques jours de formation pour, si nécessaire, faire partie de la sélection

Enfin, il a exprimé son optimisme quant à la participation de l’Espagne à l’Eurocup. « L’atmosphère est à la tranquillité et à l’optimisme. Nous attendons des résultats, mais Nous respectons rigoureusement tous les protocoles sanitaires, nous espérons donc pouvoir assister au Championnat d’Europe sans problème.“