La situation instable en Afghanistan au cœur des discussions du MEA en Russie

Jeudi, le ministre s’adressant à un groupe de réflexion à Moscou a déclaré qu’il n’y avait pas de course aux armements nucléaires entre l’Inde et la Chine et que les deux pays avaient acquis des armes nucléaires avec des objectifs différents. (Photo d’archive : IE)

L’Inde fait face à une situation instable en Afghanistan. Le retrait des forces de l’OTAN a mis en péril ses enjeux dans ce pays. L’Inde est restée fidèle à sa politique d’un processus de paix détenu, dirigé et contrôlé par les Afghans, tandis que d’autres pays s’engageaient directement avec les talibans. Ses options ont également été réduites par l’influence de Rawalpindi sur les talibans.

La Russie, la Chine, le Pakistan, la Turquie et l’Iran discutent avec diverses parties prenantes suite au retrait des forces américaines. Les intérêts de New Delhi convergent avec ceux de Téhéran et de Moscou sur l’Afghanistan. « Par conséquent, il n’est pas surprenant que le ministre des Affaires étrangères Jaishankar s’engage de manière proactive avec ces deux États. L’Organisation de coopération de Shanghai est un autre forum qui peut jouer un rôle stabilisateur en Afghanistan », déclare le professeur Rajan Kumar, School of International Studies, JNU, Delhi.

« Si vous vous en souvenez, une controverse avait éclaté sur le fait que la Russie n’avait pas invité l’Inde à une conférence sur l’Afghanistan le 18 mars 2021. La Russie, les États-Unis, la Chine et le Pakistan ainsi que des représentants de l’Afghanistan ont participé à cette conférence. Une partie des médias indiens l’a interprété à tort comme une trahison d’un ami proche. Moscou a précisé que l’Inde ne faisait pas partie de ce processus de dialogue en cours sur l’Afghanistan. Cela a été suivi par la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov à New Delhi début avril 2021, qui était accompagné de l’envoyé spécial de la Russie pour l’Afghanistan, Zamir Kabulov. C’était peut-être une tentative de Moscou pour apaiser les inquiétudes de New Delhi », observe le professeur Rajan.

Selon lui, « l’Inde s’est engagée avec de multiples parties prenantes, mais a misé sur le gouvernement d’Achraf Ghani. L’atmosphère politique se détériore rapidement à Kaboul. Il semble y avoir une prise de conscience que soit un changement de régime se produira, soit la lutte entre les différentes forces s’intensifiera. Dans tous les cas, la situation sécuritaire va se détériorer et cela aura des implications directes pour les pays voisins. Étant donné que New Delhi hésite à entamer un dialogue avec les talibans, la deuxième meilleure option est de faire partie des processus de dialogue entrepris par divers pays. »

Inde-Russie

Le ministre des Affaires étrangères, le Dr Jaishankar, est à Moscou et a déjà rencontré son homologue russe Sergueï Lavrov. La détérioration actuelle de la situation sécuritaire en Afghanistan, qui est un sujet de préoccupation non seulement pour l’Inde mais pour la région suite au retrait des forces de l’OTAN, a été discutée. Les deux parties ont également évoqué d’autres questions bilatérales et régionales d’intérêt mutuel. Il y a eu également des réunions avec le vice-Premier ministre Yuri Borisov et le président de la Commission de la Douma d’État sur les affaires internationales, Leonid Slatski.

En route pour Moscou, le ministre avait fait escale à Téhéran. Et a appelé le président élu, l’ayatollah Sayyid Ebrahim Raisi, et a remis un message personnel du Premier ministre Narendra Modi. Plus tard, il a eu une réunion avec le ministre des Affaires étrangères Dr Javad Zarif.

Outre la situation en Afghanistan, d’autres questions d’intérêt mutuel ont été discutées en Iran.

Les initiatives de connectivité dans la région figuraient également à l’ordre du jour des pourparlers à Téhéran et à Moscou. Cela comprend le corridor de transport international nord-sud (INSTC) et le port de Chabahar.

Dans son discours, il a déclaré : « Les Chinois ont décidé de fabriquer des armes nucléaires principalement axées sur les États-Unis et l’Union soviétique. La Chine est devenue une puissance nucléaire en 1964 et l’Inde en 1998. Par conséquent, l’histoire, l’ampleur et la nature du programme chinois sont davantage liées aux États-Unis et à la Russie.

Il a également déclaré que « l’Inde ne vise qu’un minimum de dissuasion ». Et, le seul autre pays qui a fait allusion à cela lorsqu’ils ont fabriqué des armes nucléaires était la France, bien qu'”ils n’aient pas été aussi explicites que nous l’étions”.

Selon lui, l’évolution du programme nucléaire chinois a une dynamique bien plus large que celle de l’Inde.

Au sujet de l’impasse actuelle au Ladakh, le ministre a déclaré que l’Inde et la Chine avaient une relation « très stable » au cours des 40 dernières années malgré plusieurs défis. Cependant, les relations sont tendues depuis 2020. En raison de l’impasse le long de l’est du Ladakh, suivie de l’affrontement en juin entre les forces des camps au cours duquel l’Inde a perdu 20 soldats, les relations sont tendues. “La relation et la fondation ont été perturbées”, a-t-il ajouté.

Comme convenu par les dirigeants indien et russe, le décor est planté pour le dialogue 2+2, qui devrait « apporter une nouvelle vitalité » aux relations bilatérales. Les deux parties vont se concentrer sur les relations entre militaires, qui incluent également le domaine maritime.

