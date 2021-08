La situation intenable du Rayon Féminin

16/08/2021 à 19:04 CEST

Inès Sanchez

Saison après saison, l’histoire se répète. Rayo continue d’ignorer l’équipe féminine, s’éloignant jour après jour de la professionnalisation que recherchent les autres équipes. Et à cette occasion, violant même l’accord féminin. A trois semaines du début de la concurrence, le club n’a pas encore inscrit les joueurs à la Sécurité sociale.

Après deux semaines d’entraînement, les joueurs en ont assez dit. Ils ne reviendront pas en pré-saison tant que la situation n’aura pas été résolue. Une grande partie des footballeurs et des membres du staff technique ils n’ont toujours pas le contrat signéou alors. Une situation qu’ils ont déjà vécue la saison dernière et qu’ils n’accepteront pas cette fois. L’Association des footballeurs espagnols (AFE) a déjà pris parti et a dénoncé la situation de l’équipe madrilène.

La déclaration de l’AFE

“Depuis des jours, l’AFE est en contact permanent avec les footballeurs, qui ne sont pas inscrits à la Sécurité sociale, ce que nous considérons comme inadmissible”, ont-ils écrit. « AFE a envoyé une lettre dimanche dernier, à la fois au Rayo Vallecano, en tant que club, et à ses services juridiques l’informant de l’obligation d’inscrire immédiatement les footballeuses à la Sécurité sociale »ils ont ajouté.

En effet, la situation actuelle viole les dispositions de la convention collective qu’ils ont signée en février 2020 : « S’ils ne s’inscrivent pas, les footballeurs risquent de se retrouver dans une situation dee absence totale de défense et insécurité juridique en cas de blessure. Notre Association s’est adressée au Rayo Vallecano ce lundi matin, sans recevoir de réponse pour le moment, ont-ils rappelé. “Nous considérons cette situation comme extrêmement grave,l Violation des droits du travail des travailleurs du club, en violation des dispositions de la convention collective pour les footballeurs professionnels de première division”.

Une réplique de la saison dernière

La saison dernière, ils ont déjà vécu la même situation. Ils se sont entraînés pendant plusieurs semaines alors qu’ils n’avaient pas tous les contrats signés, qu’ils n’étaient pas inscrits à la Sécurité sociale. Quelque chose qui ne s’est produit que quelques jours avant le début de la première Iberdrola.

En fait, c’est que le Ray la saison n’a pas commencé avec le reste des équipes en compétition. Ils ont commencé deux semaines plus tard puisque le club n’a convoqué les joueurs que lorsque le protocole a été confirmé par Covid, commençant la pré-saison lorsque le reste a commencé le First Iberdrola. Et malgré tout, les joueurs ont dépassé les attentes de la compétition. Devant le pari nul du club par le foot féminin -être l’une des équipes avec le moins de budget et les pires conditions- lLes joueurs ont atteint la demi-table.

Mais loin de s’arrêter là, la polémique s’est poursuivie tout au long de la saison. Le club a offert un sandwich au jambon comme dîner après le match contre Levante. Chose que les joueurs ont signalée sur les réseaux sociaux, en plus des défauts de paiement depuis deux mois et du manque d’équipements sportifs.