« La situation reste entre les mains de la Fédération, qui enquête et tranche »

01/08/2022 à 00:02 CET

La rencontre entre Numancia et Lleida Esportiu qu’ils devaient jouer ce dimanche correspondant à la dix-septième journée de championnat en Deuxième RFEF reste suspendu après que l’équipe catalane a signalé plusieurs points positifs dans son équipe.

Une communication qui a ensuite été démentie par les joueurs eux-mêmes via un compte Twitter (@plantillaLleida). Quelques heures plus tard, l’équipe Soriano a publié un communiqué officiel présentant des allégations sur cette situation.

À ce jour, le jeu reste suspendu. « Le club a fait appel, mais nous n’avons pas de réponse pour le moment. Nous nous sommes entraînés comme si nous allions jouer », a-t-il expliqué. Diego Martinez lors d’une conférence de presse où il s’est longuement exprimé sur le sujet.

« Nous savions qu’ils essayaient de créer une fausse alerte parce qu’au cours de la semaine ils ont publié des positifs que l’équipe nous a dit que ce n’était pas le cas », a expliqué l’entraîneur de Numantino qui a estimé que « Lleida ne veut pas jouer » bien que « le staff technique et C’est un honneur qu’ils soient sortis pour montrer leur visage en disant qu’ils sont prêts à concourir, mais il y a une autre section du club qui ne leur permet pas de concourir. Cela me semble quelque chose d’assez sérieux que la Fédération devrait enquêter et décider.

Martinez considère qu’il est normal que la Fédération crée les informations du club mais estime également qu’elle devrait enquêter sur la question après la déclaration de l’équipe et a condamné la situation qui se produit avec la réunion. « Ce n’est pas normal que quelque chose d’aussi important que la santé et le covid-19 soit joué & rdquor;.