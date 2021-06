La sixième édition de la Box Fan Expo est annoncée pour septembre 2021

Las Vegas – 16 juin 2021 – NOUS SOMMES DE RETOUR !!! Avec la levée des restrictions pandémiques, la Box Fan Expo a annoncé son retour à Las Vegas et sa sixième Box Fan Expo pour les fans et l’industrie de la boxe. L’événement reviendra au Las Vegas Convention Center le samedi 18 septembre 2021, de 10 h à 17 h pendant le week-end de l’indépendance du Mexique.

La Box Fan Expo est ravie d’ouvrir ses portes aux fans de boxe du monde entier, ainsi qu’à toutes les grandes sociétés de boxe, promoteurs et professionnels de l’industrie pendant ce week-end de vacances mexicain. Traditionnellement, un combat majeur aura lieu à Las Vegas le week-end de l’indépendance du Mexique.

La Box Fan Expo est un événement annuel d’expérience pour les fans qui correspond à certains des combats légendaires et classiques du sport à Las Vegas, notamment Mayweather vs. Maidana II, Mayweather contre. Berto, Canelo c. Chavez Jr., Canelo contre. GGG II et Canelo c. Jacobs. Centré dans la maison de longue date de la boxe – Las Vegas – l’Expo de cette année est un incontournable pour les fans de combat qui viennent pour ce week-end légendaire, avec des dizaines de combattants professionnels, de promoteurs et d’entreprises impliquées dans l’industrie de la boxe. L’Expo est la plus grande et la seule Boxing Fan Expo tenue aux États-Unis. http://boxfanexpo.com – @BoxFanExpo

Les billets pour la Box Fan Expo sont disponibles en ligne sur :

https://bitly.com/BoxingExpo2021

La Last Box Fan Expo qui a eu lieu en 2019 a été un autre énorme succès. Plus de 3 500 fans de boxe enthousiastes du monde entier ont eu la chance de rencontrer et de saluer certains de leurs combattants préférés, y compris les champions du monde actuels et anciens, les meilleurs combattants d’aujourd’hui et de nombreuses célébrités de la boxe telles que Julio Cesar Chavez, Sugar Ray Leonard , Roy Jones Jr., Juan Manuel Marquez, Thomas Hearns, Erik Morales, Marco Antonio Barrera, Errol Spence Jr., Mikey Garcia, Shawn Porter, Abner Mares, James Toney, Floyd Mayweather Sr., Devin Haney, Claressa Shields, Jessie Vargas , Michael Spinks, Riddick Bowe, Vinny Paz, Anthony Dirrell, Demetrius Andrade, Tevin Farmer et bien d’autres.

Ces combattants et d’autres célébrités de la boxe ont pris des photos, signé des autographes pour leurs fans qui ont assisté à la Box Fan Expo. Les fans ont également eu la possibilité d’acheter des marchandises et des souvenirs de combattants et d’entreprises impliquées dans le sport de la boxe

La Box Fan Expo a également accueilli la deuxième édition de « Box Fan Expo Invitational 2019 ». Il s’agissait d’un spectacle amateur incroyable qui a présenté plusieurs boxeurs amateurs américains de haut niveau et les meilleurs qui ont affronté les meilleurs de leur division et, plus important encore, devant des milliers de fans de boxe qui ont assisté à l’Expo. Les personnes invitées à concourir ont eu la chance d’obtenir une énorme visibilité et d’être remarquées par les meilleures entreprises de boxe ainsi que par les personnes de l’industrie qui étaient présentes ce jour-là pendant l’événement.

AIDER UNE GRANDE CAUSE

Le spectacle amateur Box Fan Expo Invitational a eu l’occasion de collaborer et d’aider le Center Ring Boxing Club. Center Ring Boxing Club est une organisation à but non lucratif créée en 1994 dans la région de Las Vegas, avec pour mission de faciliter des programmes pour les jeunes de 8 à 18 ans et leurs familles. Ils promeuvent et améliorent l’image de la boxe en tant que sport et fournissent des interactions positives qui facilitent les programmes éducatifs, physiques et de mentorat, ce qui a une grande influence positive et une croissance mentale pour les jeunes enfants qui cherchent à améliorer leur estime de soi et leur vie personnelle. Pour la 2e année consécutive, la compétition amateur sur invitation était parrainée par Mayweather Promotions.

À propos de Box Fan Expo

Box Fan Expo est l’événement ultime pour les fans de boxe, qui permet aux fans de rencontrer les stars de la boxe qui représentent le passé, le présent et l’avenir du sport. Avec des signatures d’autographes hébergées, des rencontres avec des champions du monde de boxe actuels et anciens, des produits en édition limitée à vendre, des cadeaux et plus encore, c’est l’événement ultime pour les fans de ce sport.

Les anciennes stars de la boxe qui ont participé incluent Floyd Mayweather, Mike Tyson, Roberto Duran, Sugar Ray Leonard, Julio Cesar Chavez, Juan Manuel Marquez, Tommy Hearns, Roy Jones Jr, Marco Antonio Barrera, Erik Morales, Andre Ward, Mikey Garcia, Marcos Maidana , Devin Haney, David Benavidez, Errol Spence Jr, Sergio Martinez, Keith Thurman, Danny Garcia, Tim Bradley, Deontay Wilder, Amir Khan, Shawn Porter, Fernando Vargas, Abner Mares, James Toney, Jessie Vargas, Vinny Paz, Mia St. John, Leo Santa Cruz, Badou Jack, Terry Norris, Riddick Bowe, Earnie Shavers, Michael & Leon Spinks, Danny Jacobs, Claressa Shields, Teofimo Lopez, Brandon Rios, Jorge Linares et bien d’autres.

Les exposants comprennent des promoteurs de boxe, des équipements, des vêtements, des équipements, des boissons énergisantes, des suppléments, des médias de diffusion, des organismes de sanction et d’autres entreprises qui présentent leur marque aux fans et à l’industrie de la boxe dans son ensemble.

Au cours des prochains mois précédant l’événement, il y aura des mises à jour hebdomadaires sur les nombreuses stars qui feront leur apparition à la Boxing Expo.

Les billets pour la Box Fan Expo sont disponibles sur Eventbrite –

http://boxfanexpo.eventbrite.com/