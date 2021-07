“La sixième place a un goût amer”

18/07/2021 à 20h55 CEST

Sport.es

L’Espagnol Enric Mas (Movistar), sixième place du Tour de France, il a reconnu que ce poste lui laisse un “goût amer dans la bouche“, puisque son objectif était d’atteindre une place sur le podium.

« Je repars avec la sixième place, mais avec un goût amer dans la bouche. J’étais plutôt bon certains jours, surtout à Luz Ardiden, mais J’ai échoué en deux jours qui ont fini par être la clé. Tous les deux dans Mont Ventoux comme dans le Col du Portet Je me sentais très bloqué des ‘jambes’, je suis un coureur qui a beaucoup de cadence et ces jours-là je n’allais pas”, a expliqué le cycliste des Baléares.

Le leader de l’équipe espagnole regrette des échecs qui l’ont empêché de se rapprocher des rivaux sur le podium, il considère donc qu'”il faut trouver des solutions aux erreurs et en tirer des leçons”. “Je pense que je peux faire plus, que je peux aspirer à plus, être sur le podium”, a-t-il déclaré.

Suite (Artá, 26 ans) a souligné le travail de toute l’équipe et a rappelé la malchance de perdre Marc Soler au début des chutes qui ont affecté la Colombie Miguel Angel López. “L’équipe a dix ans ; nous avons eu un peu de malchance, le premier jour nous avons perdu Marc, puis Miguel Ángel a eu quelques chutes… ce sont des choses en course, des choses qui arrivent et j’espère que l’expérience me servira pour l’avenir”.

Après le Tour le cycliste majorquin Il compte profiter de quelques jours de repos et se préparer pour le Tour d’Espagne qui commence le 14 août à Burgos. “Pour le moment, le plan pour ces jours est de se reposer une semaine, puis de reprendre l’entraînement en altitude et de préparer à 100% la Vuelta, comme j’ai préparé le Tour, et d’essayer de trouver le podium.”