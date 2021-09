EXATLON États-Unis / Instagram Norma Palafox a été championne de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis

Bien que la cinquième saison de la réalité sportive du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, ait déjà terminé sa cinquième et historique saison avec le triomphe pour la première fois d’un homme et d’une femme : la vétéran Norma Palafox et le nouveau guerrier Jeyvier Cintrón, organisent déjà tous les détails d’un sixième volet de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », qui pourrait être plus chargée d’émotion que jamais.

Bien que nous sachions déjà avec certitude qu’un sixième opus d’Exatlon United States serait confirmé, à ce jour, on ne sait officiellement pas quel sera le format de la prochaine saison qui arrivera bientôt sur les écrans de Telemundo.

La sixième saison d’EXATLON USA mettra-t-elle en scène de purs champions ?

Nous avons vu comment l’incorporation d’athlètes des éditions précédentes est devenue plus fréquente. Lors de la quatrième saison, il y en avait deux par équipe, lors de la cinquième saison, il y en avait beaucoup plus, générant toutes sortes d’opinions parmi les fans. Si certains se réjouissent qu’on donne une autre chance à ces guerriers, d’autres trouvent ces sommes injustes, car ce sont des athlètes qui connaissent déjà les circuits et la mécanique de la compétition, ce qui, selon eux, les met avantagé pour avancer.

Comme à l’accoutumée, les portails spécialisés dans les informations liées à Exatlon États-Unis commencent déjà à générer différentes théories sur la sixième saison. Il y a quelques semaines à peine, on disait qu’ils seraient de purs nouveaux athlètes, mais maintenant la théorie prend de plus en plus de poids que la prochaine saison serait « celle des champions », composée de participants emblématiques – y compris des champions – des éditions précédentes.

Lorsque le public est confronté à l’option d’une nouvelle saison Exatlon pleine de concurrents emblématiques, les options sont nombreuses, des champions aux participants très appréciés tels que Jacobo García lui-même qui a participé à la cinquième saison, Fernando Lozada et même Chuy Almada, l’un des plus connus de la compétition.

Quelque chose de vraiment vrai qu’ils mentionnent dans la vidéo, c’est que la cinquième saison a beaucoup élevé la barre pour les futurs versements, donc une édition avec des champions et les “meilleurs athlètes”, y compris ceux les plus aimés par le public, serait déjà prévu. En fait, ils mentionnent que cette formule a déjà été testée à Exatlon au Mexique avec un succès avéré et ils espèrent que cela puisse se produire de même aux États-Unis.

Ils soulignent également qu’après 5 saisons, il serait très rafraîchissant de voir une saison où des athlètes dotés d’une stratégie et d’une force éprouvées mesurent leurs forces face à face dans les sables féroces de la République dominicaine. Pour l’instant rien n’est confirmé, et tout à la télévision peut changer, mais pour l’instant, le public peut être tranquille et savoir qu’en 2022, nous aurons une autre saison d’Exatlon États-Unis où ces champions, une fois de plus, donneront tout leur possible. pour avoir soulevé le trophée tant convoité des gagnants.

