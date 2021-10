La sixième unité ICE de Valtteri Bottas « fournira des dividendes »

Le stratège en chef de Mercedes, James Vowles, a déclaré que Valtteri Bottas prendre un autre moteur à combustion interne serait bénéfique pour l’équipe.

Le Finlandais a écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille pour ses problèmes après que son équipe ait à nouveau changé le composant de son groupe motopropulseur, ce qui l’a ramené à la 9e place au début du Grand Prix des États-Unis ce week-end.

Bottas a eu du mal à revenir dans le peloton, a terminé 79 secondes derrière son coéquipier pour revenir à la sixième place dimanche.

Avec sa dernière pénalité, Bottas a déclaré qu’il espère que ses baisses de grille pour la saison sont maintenant terminées, et Vowles pense que le dernier changement de groupe motopropulseur aidera pour le reste de la saison, tout en rendant une retraite non désirée moins probable.

« Nous avons changé l’ICE, ce que la plupart des gens considèrent comme le moteur, ce week-end et juste ce composant, c’est pourquoi il s’agissait d’une pénalité de cinq places. Et la raison en est que nous équilibrons performances et fiabilité jusqu’à la fin de la saison », a-t-il expliqué dans le débriefing d’après-course de Mercedes.

« Un échec à terminer une course à cause d’un défaut du châssis ou du groupe motopropulseur serait catastrophique pour le championnat et de ce fait, nous gérons cela de la meilleure façon possible jusqu’à la fin de l’année et en cas de Valtteri, cela signifiait prendre un autre ICE pour s’assurer que nous avions absolument le meilleur compromis.

« Quant à savoir si cela a amélioré ses performances, oui, un peu, mais il s’agit plus de l’équilibre pour le reste de la saison que d’un événement. Donc, ce changement, aussi douloureux qu’il l’ait été lors du Grand Prix d’Austin, portera ses fruits lors des prochaines courses. »

La course elle-même a vu une bataille passionnante entre Max Verstappen et Lewis Hamilton pendant la course, suivie par une foule estimée à 140 000 personnes au COTA ce week-end.

Avec cette énorme affluence associée à un enthousiasme accru pour la Formule 1 aux États-Unis, le stratège en chef de Mercedes estime que ces facteurs ont contribué à ce que l’atmosphère soit une « bouffée d’air frais » en ces temps turbulents.

« Le paddock était, je dirais, plus vivant que nous ne l’étions avant COVID », a déclaré Vowles.

« Donc, en 2019, c’était encore un événement spectaculaire et pourtant maintenant en 2021, et malgré toutes les mesures prises, je dirais que la base de fans était plus grande que jamais, il y avait de plus en plus de monde dans le paddock, et ça bourdonnait. .

« Par rapport aux 12, 18 derniers mois où nous avons parfois été dans les paddocks juste nous-mêmes, c’était une bouffée d’air frais de venir et de trouver des centaines de milliers de personnes célébrant notre sport, le sport que nous aimons tous ensemble. , c’était génial, c’était vraiment, vraiment bien.