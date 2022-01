La sixième vague, imparable et avec de nouveaux records positifs

06/01/2022 à 14:56 CET

.

Transmission par covid dans la sixième vague, il continue imparable, avec un nouveau record d’infections dans la plupart des neuf communautés qui ont mis à jour en ce jour des rois les données sur l’évolution de la pandémie, qui reflètent près de 84 000 points positifs supplémentaires.

Il s’agit du nombre de nouvelles infections dans les communautés de Andalousie, Aragon, Baléares, Cantabrie, Catalogne, Galice, Murcie, Navarre et Pays Basque, qui totalisent 61% du total des positifs notifiés ce mercredi (137 180) et qui était le deuxième pic le plus élevé de toute la pandémie, avec celui enregistré le 30 décembre, également pendant les célébrations de Noël.

ANDALOUSIE

Le dernier jour, ils ont été diagnostiqués 12 341 cas de covid en Andalousie et il y a eu huit décès dus à la maladie.

De plus, les personnes admises pour la maladie dans les hôpitaux andalous ont augmenté de 55 et sont désormais de 1 388. Sur le total, 200 sont en soins intensifs, six de plus qu’hier.

ARAGONE

Aragon maintient la ligne ascendante des cas et pour la deuxième journée consécutive, il a atteint un nouveau record, en notifiant 7 476 cas nouveaux correspondants.

BALÉARES

Les îles Baléares ont notifié 4 044 nouvelles infections à covid ce jeudi, 19 diagnostiqués en une journée, un nouveau maximum quotidien avec lequel il enchaîne le troisième record consécutif.

Le ministère de la Santé n’a pas signalé de nouveaux décès dus au covid.

CANTABRIE

Les nouvelles infections à coronavirus continuent d’augmenter en Cantabrie, qui a enregistré un autre nombre record avec 2 218 cas, bien que le nombre de patients hospitalisés ait diminué et s’élève à 176, soit six de moins que dans le dernier bilan.

Selon les données du Service de santé cantabrique, ces dernières heures, il n’y a eu aucun décès et le nombre de patients covid en soins intensifs reste à 26.

CATALOGNE

La Catalogne a dénombré environ 31 000 nouveaux cas confirmés de covid et 20 décès au cours des dernières 24 heures, bien que le risque de repousse reste stable et que la vitesse de propagation de la maladie diminue.

Selon les données mises à jour ce jeudi par le ministère de la Santé, il y a aujourd’hui un total de 1.918 personnes admises pour covid dans les hôpitaux catalans, 62 de plus qu’hier, tandis que 467 patients sont gravement malades aux soins intensifs, un de moins que la veille. .

GALICE

La Galice ajoute un total de 4 869 nouvelles infections détectées, 96 de moins que ce mercredi.

Bien que la situation dans les hôpitaux continue d’être contenue malgré le nombre élevé d’infections et de cas actifs, le dernier jour, il y a eu une augmentation des admissions à l’hôpital (378), tandis que le nombre de personnes admises aux soins intensifs a diminué (53).

MURCIE

Il y a aussi un nouveau record dans la communauté murcienne, avec 5 520 entre ces mardi et mercredi, lorsque six personnes entre 57 et 90 ans sont décédées.

NAVARRE

La Navarre a enregistré 3 320 nouveaux cas de covid-19, dans la fourchette supérieure à 3 000 cas maintenue à ce stade de la sixième vague de la pandémie, bien qu’en dessous de 3 616 mardi.

La veille, 204 patients étaient restés hospitalisés pour un coronavirus, dont 22 personnes en USI.

PAYS BASQUE

Euskadi cumule quatre jours avec plus d’une centaine de nouvelles entrées quotidiennes dues au covid dans ses hôpitaux en raison de l’augmentation du nombre de positifs, avec 13 258 nouvelles infections et une incidence cumulée qui est déjà de 5 761,80 cas pour 100 000 habitants en 14 jours.