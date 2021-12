La sixième vague ne donne pas de trêve et l’incidence dépasse déjà les 1 500 cas

29/12/2021

Pour le neuvième jour consécutif L’Espagne enregistre un nouveau record d’infections en 24 heures –101 760 nouveaux positifs– ce qui augmente la incidence cumulée jusqu’à 1 508 cas en 14 jours, en pleine expansion de la sixième vague du covid.

La taux de positivité dans les tests de diagnostic, il est également élevé, jusqu’à 20,3%, un taux bien supérieur à 5%, établi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme indicateur pour évaluer que la pandémie est sous contrôle.

Depuis mardi, 82 décès dus au coronavirus ont été signalés, selon le rapport du ministère de la Santé, qui reflète que les infections continuent de monter en flèche dans la sixième vague, mais la pression hospitalière est contenue, malgré le fait que le taux d’occupation dans l’ucis est de 19,1% (4 dixièmes de plus que mardi) et de 8,5% dans l’usine (un demi-point de plus).

le ucis de Catalogne ce sont ceux qui ont le taux d’occupation le plus élevé et presque le double de la moyenne nationale (37,5%), suivis de ceux du Pays Basque (26,2%), de la Comunidad Valenciana (25,6%) et de Castilla y León (24,8%). Cependant, à l’extrême opposé se trouve l’Estrémadure, avec 4,6%, et la Galice, avec 6,2%.

Concernant la transmission du virus, Madrid est la communauté avec le plus grand nombre de nouveaux positifs au cours des dernières 24 heures, avec 16 612 (395 de moins qu’hier), tandis que le Pays Basque est à la deuxième place, avec 7 179 (1 198 de plus).

Se référant à incidence, Navarre occupe le premier rang atteignant 3 236,5 cas pour 100 000 habitants en 14 jours. De plus, il existe déjà cinq communautés avec une transmission de plus de 2 000 cas. Il s’agit de l’Aragon (2 066), de Castille-et-León (2 224), de Madrid (2 224 également), du Pays basque (51 998) et de La Rioja (2 537). Onze autres territoires ont une incidence supérieure à mille et seules l’Andalousie (978) et Melilla (939) sont inférieures à mille.

Selon les données de la santé, au cours de la semaine dernière, 271 personnes sont décédées et la Communauté valencienne accumule le plus grand nombre de décès, avec 47, suivi à distance, par l’Andalousie, avec 29.

L’Espagne est le pays tiers européen qui a signalé un plus grand nombre de nouveaux positifs en une journée, seulement dépassée par la France, qui a dénombré 179 807 infections de plus, et par le Royaume-Uni, qui en ajoute 129 471.