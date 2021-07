La Slovénie et Doncic écrasent le Japon et menacent l’Espagne

Procédure pure. La Slovénie a battu le Japon (116-81) lors de son deuxième match aux Jeux olympiques de Tokyo sans trop d’effort. C’était à cause de l’abrasion. Sans fanfare et terne, mais avec force. Il allongea le tableau à sa guise, pour une qualité pure et simple, et lorsqu’il sentit le moindre souffle japonais dans sa nuque, il lança à nouveau une volée dure. Chacun plus fort que le précédent. Si simple, si compliqué à la fois. Et pour la deuxième fois consécutive dans le tournoi, au-dessus de 100 points. Ajoutez 234 entre 116 ce matin et 118 contre l’Argentine. De la dynamite pure.

Au premier quart-temps, la distance était acceptable pour l’hôte (29-23), à la mi-temps inquiétante (53-41) et au milieu du troisième quart-temps, une dalle impossible à soulever : +20 (72-52). Billet pour le prochain tour en attendant le duel contre l’Espagne (dimanche 1 à 10h20), véritable étalon pour tout candidat à la médaille.

La performance de Luka Doncic

Et le tout avec, disons, la version décontractée de Luka Doncic. Parce que la base débloqué 25 points (de couleurs et de formes différentes comme toujours), mais une douzaine sont arrivées alors que le Japon avait déjà abandonné. Nul besoin d’une nouvelle leçon magistrale comme celle donnée contre l’Argentine, où 48 buts ont été marqués, 7 de moins que le record olympique d’Oscar Schmidt. Il y a eu une triple-double alarme, mais il a eu peur en ajoutant 7 rebonds et 7 passes décisives à 25h46 pour une note de 33. Il a été excellent au tir à deux (6/7), mais mauvais au triple : 2/8. Sekulic n’avait pas besoin de plus de lui. Le joyau de la couronne a d’autres batailles plus importantes à livrer dans un avenir très proche.

Seul Rai Hachimura a eu l’audace de hausser le ton avec une première mi-temps digne du Slovène au score : 17 points. Il a clôturé le duel avec 34. C’est la corde à laquelle le Japon s’est accroché, celle qui lui a permis de passer de 11-5 à un nul à 15. De 36-25 à 40-34. Dans ces moments-là, Doncic a émergé … ou l’exubérant Zoran Dragic. Le gardien de Baskonia a pris le départ avec 5 points et ne s’est arrêté qu’à 24. Et derrière lui, une ribambelle de joueurs qui ont rejoint la fête : de Cancar (16) à Blazic (10) en passant par Prepelic (12), qui entretient ce combat constant avec le monde que presque personne ne comprend.

D’autres écuyers du luxe dans une Slovénie qui a eu des problèmes de départ dès le triple, mais a su s’en passer et qui Il a montré comment vivre sans Doncic sur le terrain avec un mouvement de balle fluide et efficace en attaque. Plus de raisons d’être effrayant. Raison de plus pour s’attendre à un beau show face aux gars de Sergio Scariolo.