La Slovénie, l’Allemagne et l’Italie, qualifiées pour les Jeux de Tokyo

in

07/04/2021

Le à 22:51 CEST

Le tournoi de basket-ball masculin des prochains Jeux Olympiques confirmé ce dimanche à trois équipes qui a remporté le ticket dans les différents jeux pré-olympiques.

Le premier à le faire C’est la Slovénie, qui a mené son pays à la victoire avec l’aide d’un magistral Luka Doncic (31 points, 10 rebonds et 13 passes décisives) et avant la Lituanie, qui a joué à domicile, dans une Zalgirio Arena à éclater. Doncic a mené l’équipe en coulisses pour la victoire (85-96) à encadrer dans le groupe C où se trouve l’Espagne.

ETLe prochain à obtenir le billet était l’Allemagne, qui a battu le Brésil en finale à Split (Croatie), 75-64, grâce à 28 points de Moritz Wagner, et contre un Brésil où l’ancien joueur du Barça Anderson Varejao a essayé (14 points), même s’il était trop seul.

L’Italie surprend la Serbie

La troisième équipe classée dans les tournois pré-olympiques c’est l’Italie, qui a également surpris la Serbie à Belgrade (95-102), en la finale disputée à la Belgrade Arena, doù les Italiens ont pu faire taire les supporters serbes et « swiper » la place olympique.

Le dernier qui reste à élucider sera décidé ce lendemain matin, dans la ville canadienne de Victoria, où le La République tchèque de Thomas Satoransky affrontera la Grèce de Nick Calathes.

Êtreau dernier ticket qui viendra compléter le tableau des JO dans moins d’un mois pour son contentieux à Tokyo. Nous verrons qui finira par être le champion à Victoria.