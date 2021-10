La Slovénie suspend le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 après la mort d’une femme de 20 ans 10z viral

de Great Game India :

La Slovénie a suspendu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 à la suite de manifestations massives après la mort d’une femme de 20 ans.

La Slovénie a suspendu les vaccinations avec le vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson alors qu’elle enquête sur la mort d’une femme de 20 ans, alors que des milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre la vaccination dans le petit pays de l’Union européenne.

La suspension sera en place jusqu’à ce que les experts examinent s’il existe un lien entre le décès de la femme d’un accident vasculaire cérébral et le vaccin qu’elle a reçu deux semaines plus tôt, a déclaré mercredi le ministre de la Santé Janez Poklukar.

Les jabs à dose unique ont gagné en popularité ces dernières semaines en Slovénie après que les autorités ont largement introduit les laissez-passer COVID, qui seront également nécessaires pour aller travailler dans toutes les entreprises publiques.

Le gouvernement a approuvé l’achat de 100 000 doses supplémentaires de J&J à la Hongrie en réponse à la demande croissante.

La mort de la femme cette semaine était le deuxième cas grave d’effets indésirables des injections Johnson & Johnson, qui ont été administrées à environ 120 000 personnes en Slovénie, a rapporté l’agence de presse officielle STA.

Pourtant, l’annonce est susceptible d’alimenter les manifestations prévues mercredi dans la capitale, Ljubljana, contre les mesures de vaccination et de coronavirus.

De précédentes manifestations similaires ont attiré des milliers de personnes et des manifestants se sont récemment affrontés avec la police. Avant le rassemblement de mercredi, la police a érigé des clôtures métalliques et a exhorté les participants à rester calmes.

Plus tôt cette année, le fabricant de vaccins COVID-19 Johnson & Johnson et d’autres devaient payer 26 milliards de dollars en règlement pour avoir causé l’épidémie d’opioïdes.

Les entreprises font face à des milliers de poursuites à cause de la crise, ce qui, selon les Centers for Disease Control and Prevention, a causé près de 500 000 décès entre 1999 et 2019.

Johnson & Johnson est accusé d’avoir poussé les analgésiques à une utilisation excessive et de minimiser leurs risques de dépendance, tandis que les distributeurs n’auraient pas fait assez pour empêcher les drogues de circuler dans les canaux illégaux.

Johnson & Johnson a accepté un règlement de 230 millions de dollars avec l’État de New York.

L’année dernière, Johnson & Johnson a été contraint de cesser de vendre sa poudre pour bébé causant le cancer aux États-Unis et au Canada à la suite de milliers de poursuites.

Pendant ce temps, la poudre causant le cancer de l’ovaire est largement vendue et utilisée en Inde, les clients étant tenus au courant de ses effets nocifs et de l’absence de réglementation gouvernementale efficace.

La Food and Drug Administration des États-Unis a averti que le vaccin à dose unique Covid-19 de Johnson & Johnson peut provoquer le syndrome de Guillain-Barre, une maladie rare dans laquelle le système immunitaire attaque le système nerveux et peut entraîner une paralysie.

