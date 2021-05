La Small Business Association confirme que 0 dollar est distribué aux salles de musique indépendantes en Amérique

Un nouveau rapport suggère qu’aucun argent de la Save Our Stages Act n’a été distribué aux salles de musique indépendantes.

Le rapport de Variety s’appuie sur les informations de la Small Business Administration. La loi Save Our Stages a garanti 16 milliards de dollars aux salles et aux théâtres indépendants en aide fédérale en cas de pandémie. Mais aucune de cette aide n’a atteint les salles de musique indépendantes. Ces sites peinent à rester opérationnels depuis 15 mois et ce n’est pas fini. Pendant ce temps, d’innombrables autres entreprises ont reçu des milliards de subventions de secours.

Un représentant de la SBA a confirmé à Variety que les paiements pour les salles de musique indépendantes n’ont pas encore été effectués. Le SBA espérait commencer la distribution la semaine dernière, mais a rencontré plusieurs problèmes techniques.

“C’est vrai; la SBA s’est engagée à fournir rapidement et efficacement cette aide à la pandémie pour aider nos théâtres, nos salles de concert et plus encore à obtenir l’aide dont ils ont besoin », a déclaré un représentant de la SBA à Variety, interrogé sur le manque de financement.

«Bien que les éléments techniques du programme continuent d’être affinés, attendez-vous à ce que les attributions SVOG Priority 1 (90% de perte de revenus) commencent provisoirement la semaine prochaine, avec le coup d’envoi d’une période de priorité de 14 jours. Nous passerons ensuite au traitement des récompenses de priorité 2 », poursuit le représentant.

SVOG signifie Shuttered Venue Operations Grants, qui couvre les besoins en fonction de la perte de revenus. La SBA n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi la distribution de ces fonds aux salles de musique indépendantes et aux théâtres a pris si longtemps.

Premièrement, le site Web de la SBA a mis plusieurs mois à être mis en place pour recevoir les candidatures. Lors de son ouverture, le site s’est immédiatement écrasé à cause de l’afflux d’utilisateurs. Il est resté hors ligne pendant deux semaines et demie et il n’y a eu aucun progrès depuis qu’il a commencé à accepter les candidatures le 26 avril.

Un exploitant du site a déclaré à Variety que le processus était pour le moins frustrant. «La SBA a ouvert les applications SVOG il y a un mois aujourd’hui. Ils n’ont pas encore traité une seule demande. Et ce matin, la SBA a envoyé des courriels aux candidats SVOG, dont moi, disant: «Nos dossiers indiquent que vous avez lancé une demande qui n’a pas été complétée ou soumise. Ma candidature est affichée comme “soumise” sur le portail Web de l’ASB depuis le 26 avril. “

Après huit mois de lobbying intense pour faire adopter la loi Save Our Stages, la distribution a été un échec.

La SBA a manifestement été submergée par la quantité de demandes. Il a reçu 17 000 demandes d’assistance SVOG dans les 24 heures suivant son ouverture. Mais le retard dans le financement des secours pose des problèmes aux salles de musique indépendantes qui ont peu de ressources sur lesquelles compter pour réembaucher du personnel et des promoteurs.