La Smart TV LED Samsung la moins chère est ce modèle 50 pouces avec 4K et HDR10 + pour seulement 399 euros et livraison gratuite | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Ce téléviseur intelligent de 50 pouces de Samsung est parfait pour profiter de tous les contenus 4K disponibles, y compris les Jeux olympiques de Tokyo.

Si vous pensez qu’il est temps de retirer ce vieux téléviseur qui vous a offert tant d’heures de divertissement, c’est le bon moment pour en obtenir un autre de meilleure qualité et qui a déjà établi une technologie pour reproduire des vidéos avec la meilleure qualité possible. Vous avez besoin d’une nouvelle Smart TV et celle-ci de Samsung est en vente.

C’est vrai, ça Samsung Crystal UHD 50TU7125 d’une taille de 50 pouces Actuellement, il est à son prix minimum historique et vous pouvez l’obtenir pour seulement 399 euros chez Media Markt.

Ce téléviseur 4K avec Smart TV et HDR10 + a une diagonale de 50 “et est compatible avec l’assistant virtuel Alexa et Google.

En plus de la réduction, cette Smart TV de 50 pouces offre une livraison totalement gratuite vers n’importe quel point d’Espagne et si vous habitez à proximité de l’un de ses magasins physiques, vous pouvez le récupérer et s’ils ont du stock, en seulement 30 minutes.

Ce téléviseur intelligent Samsung est un modèle 2020 doté d’un panneau LED de 50 pouces prenant en charge 4K et HDR10 +. Il dispose d’un processeur Crystal 4K qui vous permet d’améliorer les images et même de redimensionner le contenu de qualité inférieure au plus proche de 4K.

Sa conception est simple et a des bords très étroits, ce qui donne à l’image un aspect sans distraction.

Une Smart TV avec toutes les applications de streaming dont vous pourriez avoir besoin

Samsung utilise sa propre plate-forme Tyzen comme système d’exploitation. Il est si grand que vous ne trouverez pratiquement pas de plateforme de streaming sans son application. Vous pouvez profiter de vos vidéos sur YouTube, Prime Video, Netflix, Disney +, HBO, Filmin et bien d’autres.

De plus, ce modèle dispose de la technologie AirPlay 2 pour envoyer du contenu depuis iPhone, iPad et Mac. Et si vous avez un smartphone ou une tablette Samsung, vous pouvez sûrement diffuser sans fil depuis votre mobile vers le téléviseur.

Il peut également être synchronisé avec les assistants virtuels Alexa d’Amazon et Google afin qu’avec leurs haut-parleurs, vous puissiez interagir avec le téléviseur, de l’allumer à la recherche de séries et de films.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Le prix de ceci Samsung Crystal UHD 50TU7125 Il est de 449 euros, mais maintenant dans Media Markt vous l’avez pour 399 euros pour une durée limitée pour ses 22 offres anniversaire en Espagne.

Profitez-en car les Smart TV sont l’un des produits dont le prix devrait augmenter avec l’arrivée de l’été, les Jeux Olympiques, en plus du manque de puces qui frappera en milieu d’année.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.