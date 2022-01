La smart TV rendue portable

TL;DR

Samsung a annoncé un projecteur portable au CES 2022. Surnommé le Freestyle, le projecteur propose des capacités de streaming et audio intelligentes intégrées, une prise en charge de la batterie portable, et plus encore. Il est actuellement disponible en pré-commande aux États-Unis.

Les projecteurs sont encore des appareils assez spécialisés, mais ils sont incroyablement utiles dans certains cas. Alors que la plupart des consommateurs opteraient pour des téléviseurs pour consommer du contenu, les projecteurs portables sont parfaits pour ceux qui recherchent une solution de divertissement simple pour des cas d’utilisation spécifiques. Il semble que Samsung se soit accroché à cette idée en dévoilant un nouveau projecteur compact baptisé Freestyle.

Tel que dévoilé au CES 2022, le Freestyle est présenté comme un compagnon de divertissement flexible et complet qui contient un écran possible de 100 pouces dans un appareil de 830 grammes. Les fonctionnalités intégrées de Samsung Smart TV permettent une multitude d’options de contenu en streaming et la mise en miroir à partir d’appareils Android et iOS.

Le projecteur peut pivoter à 180 degrés, ce qui lui permet d’afficher du contenu au plafond si l’utilisateur le souhaite. Les fonctions de trapèze et de nivellement automatiques ajoutent à sa convivialité, tandis que deux haut-parleurs avec reproduction sonore à 360 degrés complètent la liste des fonctions de cinéma maison. Au-delà du contenu visuel, le Freestyle se double d’un haut-parleur intelligent avec commande vocale en champ lointain et lumière d’ambiance.

Les options de puissance s’ajoutent à l’attrait du Freestyle. Il est compatible avec les batteries externes pouvant produire une sortie USB-PD à 50W/20V. Samsung note également que c’est le premier projecteur qui peut fonctionner lorsqu’il est connecté à une prise d’éclairage standard E26 sans câblage spécial pour ceux qui cherchent à le monter.

Samsung Freestyle : prix et disponibilité

Le projecteur Samsung Freestyle est disponible en pré-commande aux États-Unis pour 899 $. Si vous êtes sur d’autres marchés, attendez-vous à ce que l’appareil atterrisse dans votre région dans les « mois suivants ».



