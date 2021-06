La smartwatch Android divulguée de Facebook pourrait inclure des caméras détachables

in

La smartwatch Android de Facebook pourrait être encore plus ambitieuse que prévu. Les sources de Verge affirment que la montre Facebook comprendra deux caméras amovibles – pour partager des photos et des vidéos sur le réseau social, bien sûr.

Le bracelet Android personnalisé serait centré sur un hub de caméra avec un capteur avant pour les appels vidéo et une deuxième caméra 1080p, capable de mise au point automatique qui pourrait capturer des photos et des vidéos lorsqu’elle est détachée. Facebook veut que les gens utilisent la montre comme ils pourraient utiliser un smartphone aujourd’hui, selon les initiés. Des tiers construiraient des accessoires pour attacher le hub de la caméra à des articles tels que des sacs à dos.

Par conséquent, vous n’aurez peut-être pas besoin de coupler l’appareil avec un téléphone. Facebook serait en partenariat avec les principaux opérateurs américains pour à la fois offrir des données LTE et vendre la montre dans les magasins. Il y aurait également un angle de remise en forme, avec un moniteur de fréquence cardiaque.

Vous devrez peut-être être patient. La montre Facebook ne sortira pas avant l’été 2022, et le prix cible de 400 $ pourrait changer. Les futures versions pourraient contrôler les lunettes de réalité augmentée prévues par la société, ont indiqué les sources.

Facebook a déjà refusé de commenter.

Une montre semble extrême, mais cela peut avoir du sens pour Facebook. Le chef de l’entreprise, Mark Zuckerberg, considère ce type de matériel comme un moyen de contourner Apple et Google, qui dictent tous deux la capacité de Facebook à distribuer des applications et à collecter des données. En théorie, Facebook pourrait « contourner » ces entreprises sans se soucier de restrictions telles que des contrôles de confidentialité plus stricts.

Facebook pourrait ne pas avoir d’attentes de vente élevées pour la montre malgré cet objectif. Il ne s’attend à vendre initialement les unités Facebook que dans les “six chiffres bas”, ont déclaré les contacts. La société ne prévoit pas de renverser l’Apple Watch, Wear OS ou d’autres plates-formes, si tel est le cas. Ce serait plutôt une première incursion qui pourrait conduire à plus de matériel si elle réussit.