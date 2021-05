La smartwatch qui rappelle l’ancien Casio est en vente sur Amazon: elle ne coûte que 23,50 € actuellement | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le classique est toujours de retour à la mode, et c’est parce que l’être humain a tendance à revivre les moments présents dont il se souvient du passé, et c’est pourquoi, sur le segment de marché des montres intelligentes, certaines entreprises parient sur des designs classiques, même en se rappelant que Cassius que pratiquement nous tous avons porté il y a quelque temps.

Si vous n’êtes pas convaincu par les montres intelligentes au design innovant que des entreprises telles que Samsung ou Apple mettent sur la table, vous recherchez probablement quelque chose de plus classique, mais en même temps doté des dernières technologies, et la meilleure option que vous avez sur le marché est l’Amazfit Neo, qui est heureusement en vente en ce moment.

Et c’est que l’Amazfit Neo n’est qu’à 23,50 € sur Amazon, un prix à la portée de n’importe quelle poche, et dans un produit que vous pourrez recevoir au cours des prochains jours dans le confort de votre foyer.

Amazfit, la marque qui fabrique des montres Xiaomi, surprend avec Amazfit Neo 2020, une smartwatch avec un design rétro et des boutons physiques, mais avec des fonctions avancées telles qu’un compteur de fréquence cardiaque et un suivi d’activité.

Cette smartwatch Amazfit Neo à 23,50 €, a une petite remise par rapport à son prix précédent, mais c’est l’excuse parfaite pour vous de l’acheter dès maintenant, et plus encore étant donné qu’elle a des unités limitées.

En plus de ce look de montre Casio à l’ancienne, il porte la dernière technologie à l’intérieur comme son capacité de surveillance de la fréquence cardiaque, autonomie d’environ 28 jours, affichage permanent, surveillance du sommeil et de nombreuses autres fonctionnalités.

De plus, il dispose de boutons physiques multifonctions, au cas où vous ne feriez pas autant confiance au pari tactile, avec lesquels vous aurez l’efficacité des boutons d’une vie mais avec les dernières technologies sur votre écran.

Évidemment, il est compatible avec beaucoup de sports, il nous permet de comprendre intuitivement notre état physique en un coup d’œil, et en plus de cela, il peut être connecté à l’application dédiée, que vous pouvez télécharger gratuitement, pour avoir plus d’informations sur votre état de santé et de santé.

