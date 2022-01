La société à l’origine de ce rival des commutateurs haut de gamme pense avoir résolu la dérive du stick analogique

Image : Aya Néo

Vous vous souvenez de l’Aya Neo Pro, le PC portable dont nous avons parlé à la fin de l’année dernière ? La société derrière elle vient de lever le voile sur son prochain ordinateur de poche, qui possède une fonctionnalité qui devrait intéresser les propriétaires de Switch qui souffrent depuis longtemps.

Selon le matériel promotionnel de l’Aya Neo Next, cet appareil alimenté par Ryzen 7 5800U utilise un capteur « Effet Hall » (du nom de la personne qui l’a découvert) sur ses sticks analogiques et ses déclencheurs – un capteur qui utilise des aimants pour que le les composants à l’intérieur ne s’usent pas vraiment les uns contre les autres.

Beaucoup pensent que la « dérive Joy-Con » est causée par le frottement des composants à l’intérieur du bâton les uns contre les autres et la création de poussière et de débris, ce qui provoque alors de fausses entrées et une dérive. L’Aya Neo Next est apparemment le premier ordinateur de poche de jeu à utiliser des capteurs à effet Hall sur les manettes et les déclencheurs, ce qui devrait être de bon augure en ce qui concerne la durabilité globale.

Images : Aya Néo

Ailleurs, l’Aya Neo Next propose d’autres fonctionnalités intéressantes telles que le WIFI 6, un stockage jusqu’à 2 To, la sécurité des empreintes digitales et des joysticks modulaires qui peuvent être personnalisés à votre guise. Il est disponible en trois versions : l’Aya Neo Next, l’Aya Neo Next Advance et l’Aya Neo Next Pro. Il n’y a pas une énorme différence entre eux, comme vous pouvez le voir dans le tableau de comparaison ci-dessous, mais vous pouvez faire graver votre signature sur la version Advance – ce qui est bien si vous aimez ce genre de chose.

Image : Aya Néo

Comme ce fut le cas avec l’Aya Neo Pro, l’Aya Neo Next est un ordinateur de poche basé sur Windows, ce qui signifie que vous pourrez exécuter de nombreux jeux modernes visuellement exigeants téléchargés via Steam, Epic Games Store et Xbox. Pass de jeu pour PC. Nous avons découvert dans notre examen du modèle 2021 que les jeux fonctionnaient à une vitesse jouable – bien que la plupart étaient limités à 30 ips et que la durée de vie de la batterie était d’environ deux heures par charge.

Il n’y a pas encore de prix pour la gamme Aya Neo Next, mais la gamme Aya Neo existante commence à un peu moins de 1 000 $ et va jusqu’à 1 300 $, et étant donné que ce nouveau modèle fait basculer un chipset plus puissant, nous vous imaginons sera dans la même gamme de prix, sinon plus.

Aya Neo nous a gentiment envoyé un échantillon prototype du Next, et nous l’utiliserons bientôt pour voir si « Joy-Con Drift » peut vraiment devenir une chose du passé.