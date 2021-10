La société à l’origine du premier ETF Bitcoin au monde lance des unités de fonds mutuels crypto

Purpose Investments – une société de gestion d’actifs avec plus de 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion – a récemment annoncé que des unités de fonds communs de placement seraient disponibles pour ses fonds négociés en bourse (FNB) de crypto-monnaie. Il s’agit notamment de son ETF Purpose Bitcoin et de son ETF Purpose Ether, chacun étant directement soutenu par BTC et ETH respectivement.

Unités de fonds communs de placement Purpose Investments

Comme indiqué dans un communiqué de presse de GlobeNewswire, il existe désormais six unités de fonds communs de placement disponibles pour les FNB Purpose Bitcoin et Ether. Il s’agit notamment des parts de classe A et de classe F pour chaque ETF, ainsi que leurs variantes non couvertes et leurs variantes USD non couvertes.

Chaque nouveau produit peut être acheté ou racheté à la valeur liquidative par unité de l’actif connexe (Bitcoin ou Ether). Cela se fera sans aucune prime ni remise, car l’offre « pourrait autrement être associée à un titre coté ».

Som Self – PDG et fondateur de Purpose Investments – a déclaré que l’ajout d’unités de fonds communs de placement pour ses fonds cryptographiques était attendu :

«Nous sommes heureux de fournir un autre moyen simple et sécurisé aux investisseurs canadiens d’obtenir une exposition au Bitcoin et à l’Ether dans leurs portefeuilles. Offrir une plate-forme de fonds communs de placement qui permet aux investisseurs de s’exposer au Bitcoin et à l’Ether est une prochaine étape naturelle pour nous alors que nous continuons à établir notre leadership et notre engagement envers la crypto-monnaie en tant que classe d’actifs émergente.

Options d’investissement en crypto au Canada

Le FNB Purpose Bitcoin est devenu le premier FNB Bitcoin au monde en février de cette année et demeure le plus important au Canada à ce jour. Depuis lors, le gouvernement du pays a fait preuve d’une ouverture et d’une coopération remarquables avec l’industrie de la cryptographie.

Le mois dernier, la nation a approuvé son premier ETF multi-crypto BTC et ETH, permettant une exposition combinée aux deux principaux cryptos. Aux côtés d’autres FNB crypto au pays, les Canadiens inexpérimentés en crypto peuvent facilement investir dans la classe d’actifs sans risques associés à l’auto-garde.

En comparaison, les organismes de réglementation canadiens se sont montrés plus ouverts et transparents concernant leurs règles dans l’industrie des actifs numériques. Il y a quelques semaines, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont fourni des directives publicitaires plus précises aux plateformes de trading crypto afin d’éviter une poursuite.

