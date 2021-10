La société Agritech s’associe à l’IARI pour proposer des solutions permettant d’éviter le brûlage du chaume

L’IARI a concédé sous licence cette technologie à 12 sociétés pour la multiplication en masse et la commercialisation du bio-décompositeur.

Plus de 5,7 millions d’acres de chaume de rizière sont brûlés dans les fermes du nord de l’Inde chaque année, ce qui entraîne des problèmes environnementaux, l’appauvrissement de la qualité des sols et la perte de la flore et de la faune. Le smog de chaume engloutit Delhi et ses environs en octobre et novembre. Cette année, une start-up agro-tech basée à Bengaluru – nurture.farm – espère faire la différence.

L’entreprise s’est associée à l’Institut indien de recherche agricole (IARI) pour improviser le décomposeur Pusa en fournissant des capsules développées par l’institut dans une solution de pulvérisation prête à l’emploi et l’utiliser pour arrêter dans une certaine mesure le brûlage du chaume.

Dhruv Sawhney, directeur de l’exploitation de nurture.farm, affirme que le principal défi dans l’agriculture est de favoriser l’adoption et l’échelle de la technologie, de faire fonctionner la technologie sur le plan financier et de changer les mentalités des utilisateurs. La technologie est disponible et la start-up espère l’étendre de manière viable en intégrant davantage d’utilisateurs.

Le Centre a préconisé l’utilisation du décomposeur Pusa, une bio-enzyme microbienne à faible coût qui peut décomposer les résidus de récolte, y compris le chaume des cultures de riz, dans le but d’empêcher les agriculteurs de les incendier. En 2020, le gouvernement a fourni Pusa Decomposer, développé par ICAR-Indian Agriculture Research Institute (IARI), à plusieurs États à titre d’essai pour la gestion des résidus de récolte.

« nurture.farm s’est connecté à l’IARI et a converti la capsule en une forme de poudre soluble dans l’eau, ce qui a supprimé un obstacle majeur à la mise à l’échelle de la technologie. Une campagne a été lancée pendant 3 mois dans l’Haryana et le Pendjab à travers laquelle nous avons intégré 26 000 agriculteurs avec une capacité de 5 lakh acres via l’application. Nous avons ensuite déployé plus de 700 machines dans les clusters identifiés et avons commencé à pulvériser », a expliqué Sawhney. Au cours des quinze derniers jours, la société a couvert plus de 20 000 acres et espère couvrir 10 000 acres par jour cette saison.

Sunil Pabbi, chef de la division de microbiologie, ICAR-IARI, Pusa, a déclaré que le décomposeur est une solution microbienne qui peut transformer le chaume en fumier. « L’institut a mis au point la technologie de décomposition PUSA, qui est un kit de quatre capsules, ce qui le rend facile à transporter et à ranger. Une solution est nécessaire pour être préparé pour la pulvérisation. Le processus a commencé pour qu’au moment de la récolte, la solution soit prête à être pulvérisée », a-t-il déclaré.

L’année dernière, environ 300 agriculteurs l’ont utilisé sur 1 950 acres et cette fois, on s’attend à ce que 844 agriculteurs avec 4 200 acres l’utilisent. Le gouvernement de Delhi a constitué un comité de 25 membres pour contacter les agriculteurs et exécuter la campagne. Les agriculteurs n’ont qu’à remplir des formulaires et le gouvernement pulvérisera gratuitement la solution de bio-décompositeur sur leur champ.

Selon Sawhney, le meilleur effort jusqu’à présent était de 2000 acres que le gouvernement de Delhi a poussé l’année dernière. La société est confiante d’atteindre 10 000 acres par jour et espère atteindre son objectif de 5 lakh acres en 40 jours. À l’heure actuelle, l’entreprise finance cet effort de sa poche. Il y a un changement initial requis et une fois que cela décolle et qu’il peut être subventionné par le gouvernement, a-t-il expliqué. L’entreprise espère faire des affaires une fois que les agriculteurs auront intégré l’application.

L’entreprise dit qu’elle couvrira 10 % cette année, 50 % l’année prochaine et, par la suite, 100 % : « Nous examinons différentes avenues pour couvrir les coûts pour cela. Il y a des parties intéressées, y compris le financement du gouvernement. IIM Rohtak, notre partenaire d’audit et de conformité réglementaire, vérifiera nos réclamations et nous publierons un rapport à la fin de l’initiative cette année qui donnera confiance à toutes les parties concernées », a-t-il déclaré.

