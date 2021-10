La société américaine CD&R remporte une enchère de 7 milliards de livres sterling pour Morrisons

La victoire de CD&R a été annoncée samedi par le Panel des OPA de la bourse. // Clayton, Dubilier & Rice s’apprête à prendre le contrôle du quatrième groupe de supermarchés du Royaume-Uni // Si l’offre est approuvée par les actionnaires, CD&R reprendra Morrisons d’ici novembre

Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) a remporté une enchère pour le supermarché britannique Morrisons avec une offre de 7 milliards de livres sterling.

L’offre de 287p par action a battu de justesse l’offre de 286p par un consortium dirigé par Fortress Investment Group, propriété de Softbank, samedi, dans une confrontation pour régler l’avenir de Morrisons.

La saga du rachat du supermarché traîne depuis juin dans un contexte de forte concurrence de deux groupes d’investissement basés aux États-Unis.

L’offre d’enchères de CD&R est légèrement supérieure à l’offre de 285p par action recommandée par le conseil d’administration de Morrisons en août.

En juillet, Morrisons a refusé une offre d’une valeur de 5,5 milliards de livres sterling de CD&R, affirmant qu’elle sous-évaluait considérablement l’entreprise.

Le conseil d’administration devrait maintenant recommander aux actionnaires d’accepter la nouvelle offre lors d’une réunion prévue le 19 octobre.

Si l’offre est approuvée par les actionnaires, CD&R reprendra Morrisons d’ici novembre.

Le président de Morrisons, Andrew Higginson, a déclaré que l’offre de CD&R était “d’un excellent rapport qualité-prix” et protégerait le “caractère fondamental de Morrisons pour toutes les parties prenantes”.

« Les CD&R ont une bonne expérience de la vente au détail, une solide expérience dans le développement et la croissance des entreprises dans lesquelles ils investissent, et ils partagent notre vision et notre ambition pour Morrisons. Nous restons convaincus que CD&R sera un propriétaire responsable, réfléchi et prudent d’une importante entreprise d’épicerie britannique », a-t-il ajouté.

« Le conseil d’administration est convaincu que Morrisons continuera de se renforcer sous la propriété de CD&R.

