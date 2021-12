La société Apple ‘Claris’ obtient les certifications SOC 2 Type II et ISO

La société Apple Claris International a annoncé l’achèvement de l’audit SOC 2 Type II et des informations d’identification ISO pour Claris FileMaker Cloud et la plate-forme d’automatisation des flux de travail, Claris Connect. Ces informations d’identification garantissent la conformité aux principales normes de l’industrie en matière de protection des données des clients.

Claris obtient ses lettres de créance

Avec les accréditations SOC 2 et ISO, la confiance est codifiée d’une manière qui répond instantanément aux listes de contrôle de sécurité informatique, aligne les besoins de l’entreprise avec l’informatique et accélère considérablement la livraison du backlog de développement. Pour l’accréditation SOC 2, KPMG, un leader mondial des services professionnels, a réalisé un audit approfondi des contrôles internes liés aux politiques et procédures de sécurité de FileMaker Cloud et Claris Connect.

Les résultats ont confirmé que les procédures et les opérations de conception de sécurité interne de Claris répondent aux critères des services de confiance en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité émis par l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), la plus grande association membre du pays représentant la profession comptable.

Brad Freitag, PDG de Claris :

Nous maintenons notre engagement à établir la norme informatique pour le low code professionnel, en donnant confiance à plus d’un million d’utilisateurs actifs et à 1 500 partenaires Claris qui utilisent notre plate-forme de développement low-code pour des solutions numériques innovantes.

Claris exploite une plate-forme de développement rapide et low-code pour permettre aux clients de développer facilement des logiciels. Il compte plus d’un million d’utilisateurs actifs et 1 500 partenaires Claris.