La société Bitcoin Gridiid envisage une cotation publique sur le NYSE via l’accord SPAC

Après que la société d’auto-minage de bitcoins verticalement intégrée Griid a révélé qu’elle avait obtenu une facilité de crédit de 525 millions de dollars de Blockchain.com, la société a annoncé son intention de se rendre publique via un accord de société d’acquisition à usage spécial (SPAC). Gridiid sera cotée à la bourse Big Apple (NYSE) lors de sa fusion avec le passage d’entreprise Edtech.

Grid va devenir public dans le cadre d’une fusion avec Adit Edtech Acquisition Crop

Grid Infrastructure exploite actuellement 3 installations minières basées aux États-Unis et vise à posséder 734 mégawatts (MW) opérationnels d’ici 2023. Mardi, la société a déclaré qu’elle était entrée dans un SPAC majeur traumatisant l’entreprise passage Edtech Acquisition Crop. et après la fusion, les 2 entreprises peuvent avoir un prix combiné de 3,3 milliards de dollars. Griid a lancé une société de création récente et donc la société mère de Griid, appelée Griid Holdco LLC, et donc la société ne sera pas héritable par passage Edtech.

Gridi explique que l’entreprise s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 1,6 milliard de dollars pour l’exercice 2023 lors de l’augmentation de la capacité MW de l’entreprise. actuellement, l’entreprise dispose d’un total de 1 300 MW de moins que les accords via des protocoles d’accord ou des lettres d’intention. Avec 734 MW opérationnels d’ici 2023 et un coût bitcoin d’équilibre à 6 225 $ par BTC, la société prévoit que la croissance de Griid peut s’accélérer. pour démarrer, Gridi déclare que l’entreprise « soutient l’expansion de la production d’énergie sans carbone ».

« Nous associant la construction d’unités à une société d’infrastructure yankee avec le plus grand pipeline d’énergie engagée et sans carbone parmi les mineurs publics de bitcoins à un prix défiant toute concurrence », a déclaré Trey Kelly, directeur commercial de Griid dans une déclaration extrêmement détaillée envoyée à Bitcoin. .com Nouvelles. « Notre équipe a une chronique incontestable d’exécution autodidacte au cours des 3 dernières années depuis le début de l’entreprise, et que nous anticipons l’élargissement des capacités grâce à cette transaction. »

Le fondateur d’Adit Edtech envisage un « potentiel économique plus large d’infrastructures inexpérimentées »

Après la fusion, la société combinée peut opérer sous le nom de Gridi Infrastructure opposition., et peut être cotée à la NYSE sous le ticker « GRDI ». L’annonce de la fusion de Grid fait suite à l’obtention par la société d’une facilité de crédit de 525 millions de dollars auprès de la célèbre société de cryptographie Blockchain.com. passage Le fondateur et associé directeur d’Edtech, Eric Munson, croit qu’il existe un grand potentiel au sein de l’entreprise pour des infrastructures respectueuses de l’environnement.

« Griid’s se spécialise dans l’utilisation de la puissance de calcul de nouvelle génération pour une utilisation économique de l’énergie propre et la gestion du réseau démontre le potentiel économique plus large d’une infrastructure inexpérimentée », a déclaré Munson.

