La société Bitcoin NYDIG lève un milliard lors du dernier cycle de financement à une évaluation de B

Actualités Bitcoin

La société Bitcoin NYDIG lève 1 milliard de dollars lors du dernier tour de table à une valorisation de 7 milliards de dollars

AnTy15 décembre 2021

La société de services financiers Bitcoin NYDIG a annoncé cette semaine qu’elle avait levé 1 milliard de dollars lors de son dernier cycle de financement dirigé par la société de capital-risque WestCap à une valorisation de plus de 7 milliards de dollars.

Les investisseurs existants Bessemer Venture Partners, Morgan Stanley, New York Life, Mass Mutual, FIS, Fiserv et Affirm holdings ont également participé au tour.

« Les perspectives pour NYDIG et Bitcoin n’ont jamais été aussi excitantes », a déclaré le co-fondateur et PDG de NYDIG, Robert Gutmann, dans un communiqué.

En mars de cette année, NYDIG a levé 200 millions de dollars dirigé par MassMutual, New York Life et Morgan Stanley, puis un mois plus tard, il a levé 100 millions de dollars supplémentaires.

Le dernier financement de 1 milliard de dollars de la société dépasse le tour de 900 millions de dollars de FTX annoncé en juillet. FTX aurait levé un autre tour de financement de 1,5 milliard de dollars à une valorisation de 32 milliards de dollars.

NYDIG, une filiale de Stone Ridge, exploite une plate-forme bitcoin complète et propose des services de négociation et de garde de bitcoins aux sociétés de technologie financière, d’assurance et bancaires.

La société a l’intention d’utiliser les nouveaux capitaux pour la tokenisation des actifs, de développer davantage sa plate-forme bitcoin et ses capacités de paiement existantes. Au lieu de se concentrer sur la vente au détail, NYDIG s’efforce de permettre aux opérateurs historiques de pouvoir offrir un accès à Bitcoin. Il vise à intégrer des portefeuilles Bitcoin dans toutes sortes d’applications.

« Parier sur une entreprise comme NYDIG est littéralement un pari sur Bitcoin. Il n’y a pas de monde où NYDIG s’épanouira sans que BTC fonctionne bien », a commenté Zaheer Ebtikar de Deribit Insights.

Au moment de la rédaction, la principale crypto-monnaie se négocie au-dessus de 48 500 $, en baisse d’environ 30 % par rapport à son sommet historique de 69 000 $ par rapport au mois dernier.

Gagner de grands noms dans son coin

Cette semaine, la plate-forme financière d’actifs numériques Anchorage Digital a également levé 350 millions de dollars lors d’un cycle de financement qui a porté sa valorisation à 3 milliards de dollars, dirigé par la société de capital-investissement KKR & Co.

Goldman Sachs, a16z, les fonds de crédit Apollo et Wellington Management, entre autres investisseurs, ont également participé au cycle de financement de la plate-forme réglementée qui fournit des services de négociation, de garde et de prêt ainsi qu’une infrastructure permettant à d’autres sociétés de créer des produits cryptographiques.

La société a reçu ses cartes bancaires de l’OCC en janvier de cette année et prévoyait d’obtenir des enregistrements équivalents dans d’autres pays également.

Le dernier financement sera utilisé pour accélérer l’expansion internationale d’Anchorage.

« Nous voulions nous assurer que tous ces grands noms de l’investissement sont dans notre coin parce qu’Anchorage se développe très fortement vers les grandes institutions financières », a déclaré Diogo Mónica, président et co-fondateur d’Anchorage, dans une interview.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.