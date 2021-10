La société Blockchain Blockedge proposera une plate-forme blockchain en tant que service pour les marchés de l’automobile et de la chaîne d’approvisionnement

BaaS est essentiellement une infrastructure cloud tierce pour les entreprises qui développent et exploitent des applications blockchain.

Le fournisseur de solutions informatiques et cloud SecureKloud Technology, qui a récemment annoncé l’approbation de l’inscription de sa filiale de technologie de la santé Healthcare Triangle sur le Nasdaq, a lancé une plate-forme plug-and-play blockchain-as-a-service (BaaS) sous son bras de solutions blockchain Blockedge Les technologies. La solution BaaS Blockchain Network Management Platform contraste avec les solutions manuelles intégrées et implique un codage zéro. La plate-forme facilite également la création d’applications décentralisées itératives et fournit un support multi-cloud et multi-chaînes aux entreprises. Les entreprises et les gouvernements du monde entier envisagent de plus en plus d’adopter la blockchain pour améliorer la confidentialité des données, prévenir le blanchiment d’argent, mettre en œuvre des politiques, stocker des données, voter, renforcer les chaînes d’approvisionnement, les transactions en ligne et bien plus encore.

« Blockedge est conçu pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles pour pouvoir rejoindre des réseaux blockchain et collaborer. L’un des défis des réseaux de blockchain à l’échelle de l’entreprise est que différentes entreprises auront des besoins et des utilisations différents de la blockchain, selon qu’il s’agit de grandes sociétés Fortune 500, de petites entreprises ou d’une startup. Une plate-forme BaaS telle que Blockedge devra répondre à ces différents besoins, offrir de la flexibilité, assurer la sécurité et la conformité tout en aidant nos clients à accélérer leur transformation blockchain », a déclaré à Financial Express Online Kumara Guru, Chief Growth Officer, Blockedge Technologies.

BaaS est essentiellement une infrastructure cloud tierce pour les entreprises qui développent et exploitent des applications blockchain. À l’échelle mondiale, les entreprises devraient dépenser près de 6,6 milliards de dollars en solutions de blockchain cette année, en hausse de plus de 50 % par rapport à 2020, tandis que les dépenses de blockchain continueront de croître tout au long de la période de prévision 2020-2024 avec un TCAC sur cinq ans de 48 %. , avait déclaré IDC dans son Worldwide Blockchain Spending Guide en avril de cette année.

Il est important de noter que l’Inde a été classée deuxième dans un récent rapport sur l’adoption de la crypto-monnaie, l’un des plus grands cas d’utilisation de la blockchain, au niveau mondial par Chainalysis. Sur les 154 pays classés dans le rapport, l’Inde était classée après le Vietnam et devant des pays comme les États-Unis, la Thaïlande, le Brésil, la Russie, etc. Le rapport, publié en août de cette année, indique que l’adoption mondiale de la crypto-monnaie a augmenté de plus de 2 300 par cent depuis le troisième trimestre de 2019 et plus de 881% au cours de la dernière année.

