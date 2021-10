«Ce que nous proposons déjà pour certains des plus grands échanges cryptographiques, c’est le côté comportemental. Donc, en regardant quand l’entité A envoie de l’argent à l’entité B via l’entité C », a expliqué Dickinson dans une interview. « Elliptic nous donne ensuite la possibilité de dire que cette entité, si vous suivez en amont ou en aval de la chaîne, est liée à un pool darkweb quelque part, ou à un échange moins que réputé ailleurs. »

