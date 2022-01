La société BTCS, cotée au Nasdaq, a annoncé qu’elle verserait des dividendes avec Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La société BTCS appelle ces dividendes avec Bitcoin « bividends » (bivident).

***

BTCS, une société cotée au Nasdaq, a annoncé que les actionnaires peuvent recevoir des dividendes en Bitcoin. La société prétend être la première à verser des dividendes dans la crypto-monnaie. Et il les appelle « bividendes ».

Charles Allen, PDG de BTCS, a commenté :

Nous sommes la première société cotée au Nasdaq à verser un dividende, un dividende payable en bitcoin au gré de nos actionnaires.

BTCS Inc est une petite entreprise axée sur la technologie Blockchain, dont les actions sont négociées sur le Nasdaq, est basée à Silver Spring, Maryland.

Dans un communiqué publié cette semaine, il a déclaré que les investisseurs auront la possibilité de recevoir un dividende en espèces de 5 cents US par action ou l’équivalent en Bitcoin selon le prix à la date indiquée. Le « Bividend » sera payé le 17 mars.

« BTCS a l’intention de payer 0,05 $ par action en bitcoin, sur la base du prix du bitcoin à la date ex-dividende. Les investisseurs qui choisissent de ne pas recevoir le Bividend en bitcoin recevront un dividende en espèces de 0,05 $ USD », a-t-il détaillé.

Tel que rapporté par Bloomberg, les actions BTCS ont grimpé en flèche après l’annonce, augmentant de 43% à 4,40 $ par action. Cela a augmenté la capitalisation boursière de l’entreprise à environ 43 millions de dollars en quelques heures seulement.

BTCS propose des services d’analyse de portefeuille et de paris. Dans sa note, il a déclaré qu’il évaluait la commodité d’offrir de futurs « Bividends ». BTCS Analytics prend en charge sept échanges et plus de 800 actifs numériques qui peuvent être synchronisés avec des tableaux de bord personnels. L’entreprise prévoit d’étendre sa gamme d’outils de surveillance des performances.

Sources : Bloomberg, Bitcoin.com

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash