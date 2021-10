La société canadienne d’épargne-retraite collective ajoute Bitcoin et Ethereum à son plan

Le PDG de Wealthsimple Work a qualifié la crypto de « une nouvelle réserve de valeur distribuée émergente » avec « une solide thèse d’appréciation de l’investissement ».

La société canadienne de services financiers en ligne Wealthsimple Work ajoute une crypto qui comprend à la fois Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) pour ses clients de retraite collective.

La société a déclaré qu’elle pensait qu’il s’agissait du premier fonds de retraite collectif du pays à permettre aux employés d’investir dans la crypto-monnaie.

« Nous constatons une vague d’intérêt massive de la part des Canadiens pour investir dans la crypto-monnaie, et nous avons vu des millions de Canadiens effectuer des transactions en crypto-monnaie », a déclaré Tim Kalimov, le chef de Wealthsimple Work, dans une interview.

Environ 28% des Canadiens ont de la crypto dans leur portefeuille d’investissement, selon un sondage réalisé en août par la société de technologie financière Hardbacon.

Cela signifie que les employés des entreprises dotées de régimes de retraite gérés par Wealthsimple Work pourront désormais allouer entre 1% et 3% de leurs avoirs dans des fonds négociés en bourse (ETF) cryptographiques.

L’accessibilité des FNB est un facteur important de leur attrait pour les investisseurs car, sous cette forme, ils peuvent être placés dans un compte enregistré, un REER ou un CELI.

Les plans seront automatiquement rééquilibrés pour maintenir les obligations, les actions et la partie crypto de leurs portefeuilles à leurs niveaux cibles.

« Cela fait clairement partie de la conversation culturelle. » « Il est possible que les crypto-monnaies et la technologie blockchain qui les sous-tend soient vraiment transformationnelles, et c’est de là que vient l’enthousiasme du marché. »

Réserve de valeur distribuée émergente

Wealthsimple compte plus de 2 millions d’utilisateurs et, selon le site Web de l’entreprise, il gère des régimes de retraite collectifs pour des centaines d’entreprises.

En plus d’inciter davantage d’entreprises à s’inscrire avec elles en différenciant ses offres des autres fournisseurs de services financiers, Wealthsimple vise également à attirer des employés plus jeunes pour contribuer à leurs plans, qui sont moins intéressés par l’épargne-retraite mais sont enthousiastes à l’égard des actifs numériques.

Selon un sondage de février 2020 de la Banque Scotia, seulement un Canadien de la génération Y sur cinq estime être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de retraite, et seulement la moitié des 32 % de ceux qui n’épargnent pas pour la retraite ont entre 18 et 35 ans.

« Quand on est jeune, c’est le meilleur moment pour commencer à épargner pour la retraite. » « Donc, il est vraiment essentiel d’investir ces gens. »

En mai, Wealthsimple a levé 750 millions de dollars canadiens (609 millions de dollars) lors d’un tour de table à une valorisation de 4 milliards de dollars canadiens, soit plus de trois fois la valorisation sept mois plus tôt.

Commentant les crypto-monnaies, Ben Reeves, directeur des investissements, a déclaré qu’elles représentent une classe d’actifs unique à laquelle les employés peuvent vouloir s’exposer dans leurs régimes de retraite.

« Un pari sur la crypto-monnaie est un pari qu’il s’agit d’un cadre qui va être utilisé pour la prochaine génération d’entreprises, qu’il s’agit d’une nouvelle réserve de valeur distribuée émergente, et qu’il existe une forte thèse d’appréciation des investissements pour cela », a déclaré Reeves. , notant qu’il n’approuve pas nécessairement ce point de vue.

« Alors qu’une monnaie sera davantage un jeu à somme nulle utilisé comme réserve de valeur et moyen d’échange assez bien établi. »

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.