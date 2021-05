Extraction de Bitcoin

La société chinoise BTCM, cotée à la bourse de New York, part à l’étranger; Construit un centre d’extraction cryptographique au Kazakhstan

BIT Mining investit 60 millions de RMB (9,33 millions de dollars) dans un centre de données de crypto-minage au Kazakhstan, qui devrait avoir une capacité électrique de 100 MW.

Cela a déjà commencé.

Au cours de la semaine dernière, l’interdiction du commerce et de l’exploitation minière de Bitcoin par la Chine a secoué le secteur en provoquant une chute des prix. Mais comme nous l’avons signalé, le marché a également reconnu qu’il s’agissait d’une énorme opportunité non seulement de se déplacer hors de Chine, mettant ainsi fin au contrôle de la Chine sur le récit Bitcoin, mais également en s’orientant vers les sources renouvelables.

Il semble que les choses changent déjà alors que les mineurs chinois regardent à l’étranger après la dernière répression.

BIT Mining Limited (BTCM), une société chinoise cotée à NYSE, a annoncé lundi qu’elle investissait 60 millions de RMB (9,33 millions de dollars US) dans un centre de données d’extraction de crypto-monnaie au Kazakhstan.

Selon CBECI, en avril 2020, la Chine représentait 65,08% de la puissance de hachage minier Bitcoin, suivie des États-Unis avec 7,24%. Le Kazakhstan est à la 4e place avec une part de 6,17% après la part de 6,90% de la Russie.

BIT Mining investira conjointement dans un centre de données d’extraction de crypto-monnaie au Kazakhstan en association avec une société basée au Kazakhstan. Une fois construit, la capacité électrique totale du centre de données minières du Kazakhstan devrait être de 100 MW.

La Société détiendra une participation de 80% dans le centre de données minières du Kazakhstan, le partenaire local détenant 20%.

BIT Mining a également conclu un accord de deux services avec une autre société basée au Kazakhstan pour leur fournir un ensemble complet de services de centre de données dans le pays.

Avec les accords de service conclus aujourd’hui, BIT Mining s’attend à ce que sa capacité totale d’énergie consacrée à l’extraction de crypto-monnaie au Kazakhstan atteigne à terme 60 MW. À partir du 1er juillet 2021, l’entreprise aura accès à une puissance totale de 20 MW dans le cadre de l’accord.

