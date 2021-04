La société cible Seattle “ à pied ” avec un robot qui transporte vos affaires – mais est-ce que le prix de 3 000 $ est un poids lourd?

Tarik Abdullah, chef et propriétaire de la cuisine communautaire Feed The People, est suivi à Seattle par son robot Gita. (Photo d’avance rapide de Piaggio)

Surveille tes arrières, Seattle. Les robots espèrent vous suivre.

Basé à Boston, Piaggio Fast Forward cible la ville d’Evergreen comme un endroit particulièrement accessible à pied et à la pointe de la technologie où ils espèrent que les résidents adopteront un robot roulant nommé Gita qui est une sorte d’ombre qui transporte vos affaires. Mais à 3 250 $, le prix à lui seul pourrait être un gros coup de pouce.

Le Gita (prononcé jee-ta) est un appareil élégant à deux roues lancé sur le marché grand public en novembre 2019. Il est conçu pour s’associer et suivre un utilisateur spécifique sans l’aide d’une télécommande ou d’un GPS. L’unité alimentée par batterie peut fonctionner pendant environ quatre heures, voyager à 6 mi / h et transporter 40 livres d’épicerie ou tout ce qui peut être emballé dans sa soute à chargement par le haut.

Nous avons d’abord repéré Gita dans un publipostage direct qui a été envoyé à une source ., et un représentant de Piaggio Fast Forward nous a expliqué lundi pourquoi ils ciblaient les marcheurs de la ville en tant que leaders potentiels de robots.

«Nous voulons trouver des personnes qui partagent notre conviction et adhèrent à la vision d’une écologie des piétons», a déclaré Lisa Lewis, directrice du marketing chez Piaggio Fast Forward. «Seattle adopte ce style de vie et la prochaine génération de la vie urbaine en trouvant des moyens pour que les gens vivent, travaillent et s’amusent sans dépendre de la conduite.»

Kirsty Papadopulos, propriétaire de Queen Anne Frame, avec sa Gita dans le quartier de Kerry Park. (Photo d’avance rapide de Piaggio)

Lewis a ajouté que la scène technologique de Seattle est le moteur de la croissance de l’emploi et que l’amour du plein air signifie que «les rues sont actives». Elle a également noté le développement rapide des habitations denses à usage mixte alors que la population a explosé au cours de la dernière décennie.

Piaggio Fast Forward a été fondée en 2015 par le groupe Piaggio, le fabricant italien de l’emblématique scooter Vespa. La mission de PFF est de «créer des produits technologiques qui font bouger les gens. PFF a récemment ouvert un espace d’assemblage et de production de 10 000 pieds carrés à Boston.

À Seattle, PFF a identifié ce que Lewis appelle les «pionniers des piétons» dont les décisions majeures de vie sur les lieux de vie et de travail sont basées sur leur désir de lieux urbains piétonniers. Des vidéos sur YouTube présentent deux de ces pionniers: Tarik Abdullah, chef et propriétaire de la cuisine communautaire Feed The People; et Kirsty Papadopulos, propriétaire de Queen Anne Frame.

Les deux vidéos montrent les utilisateurs de Gita suivis par les robots alors qu’ils se frayent un chemin sur les trottoirs et dans les rues de la ville.

“J’avais quelques souvenirs de George Jetson avec sa mallette et je me suis dit: ‘C’est un croisement entre sa valise et R2-D2!'”, A déclaré Abdullah dans un article de blog PFF sur sa première réaction à Gita.

«J’adore vivre dans un quartier accessible à pied, mais honnêtement, je déteste transporter des sacs lourds, alors je conduis souvent pour me rendre au travail ou à l’épicerie», a déclaré Papadopulos sur les raisons pour lesquelles elle était intéressée par l’appareil.

PFF affirme que des robots Gita ont été achetés dans environ la moitié des États américains, en mettant l’accent sur la ceinture sud, où le temps extérieur est plus convivial toute l’année. Les pôles technologiques comme Seattle et Austin et d’autres endroits qui embrassent «l’esthétique de l’urbanisme moderne» sont au centre de la sensibilisation marketing de PFF.

Le robot est conçu avec «l’étiquette des piétons à l’esprit» et construit pour déplacer la façon dont les gens se déplacent, selon l’entreprise. Mais PFF conseille toujours aux clients de suivre les indications locales et de céder la place aux piétons et à la circulation lorsqu’ils utilisent Gita.

En ciblant les consommateurs, PFF a également recruté des entreprises partenaires de certains secteurs pour présenter les capacités de Gita dans les domaines des voyages, de l’hôtellerie, de l’immobilier, de la vente au détail, de la livraison de nourriture locale et plus encore. En tant que copain B2B, Gita commence à ressembler beaucoup à Scout, le robot de livraison de colis testé par Amazon.