La société Coca-Cola nomme WPP partenaire de son réseau de marketing mondial

Le contrat est un autre coup de pouce pour WPP qui a relevé le mois dernier ses prévisions de ventes annuelles

WPP (WPP.L), la plus grande société de publicité au monde, deviendra partenaire du réseau mondial de marketing de la société Coca-Cola, ont annoncé lundi les deux sociétés.

Le contrat est un autre coup de pouce pour WPP qui a relevé le mois dernier ses prévisions de ventes annuelles et a déclaré que les échanges du troisième trimestre bien meilleurs que prévu ont montré un changement structurel de son taux de croissance.

WPP gérera les médias de Coca-Cola dans huit de ses neuf unités opérationnelles géographiques et la grande majorité de son travail créatif, a déclaré le directeur général de WPP, Mark Read, dans un e-mail adressé au personnel qui a été envoyé aux médias.

« C’est l’une des plus grandes réalisations commerciales de notre entreprise, la plus grande victoire depuis des décennies et une approbation fantastique du nouveau WPP que nous avons construit ensemble au cours des trois dernières années. »

Coca-Cola a déclaré avoir nommé le groupe publicitaire japonais Dentsu (4324.T) comme partenaire média complémentaire sur des marchés sélectionnés où il a acquis des atouts distinctifs.

Le groupe français Publicis (PUBP.PA) et IPG (IPG.N) des États-Unis ont obtenu de très bons résultats au cours du processus d’examen et les agences des deux réseaux seraient incluses dans une liste stratégique d’entreprises.

En tant que tels, Publicis et IPG joueraient un rôle clé dans un modèle créatif open source qui devrait représenter un tiers de tous les travaux de marketing, a déclaré Coca-Cola.

