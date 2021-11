La société coréenne de gestion d’artistes Hybe Eyes s’étend à NFT

Hybe Co., basée en Corée du Sud, prévoit d’étendre son marché des jetons non fongibles (NFT) en collaborant avec des célébrités non gérées par la société.

Hybe, una de las principales agencias de administración de K-pop de Corea del Sur, administra superestrellas del pop como BTS y Justin Bieber, Ariana Grande y J Balvin a través de su sucursal en EE. UU., Se asociará con Dunamu para esta entreprise.

Dunamu gère le plus grand échange de crypto en Corée du Sud et créera une nouvelle plate-forme pour la vente et l’échange de NFT, à commencer par des cartes photo d’artistes Hybe, y compris des membres de BTS.

Bien que les méthodes de paiement pour l’achat et la vente de NFT sur la nouvelle plate-forme n’aient pas encore été décidées, l’activité NFT de Hybe devrait faire ses débuts au premier semestre de l’année prochaine.

Hybe a déclaré dans une interview avec Bloomberg que le projet serait basé aux États-Unis et pourrait s’étendre pour inclure des artistes non gérés par une entreprise et potentiellement même des athlètes.

Les produits physiques tels que les cartes photo BTS et les cartes à collectionner sportives gagnent déjà en popularité, de sorte que NFTS pourrait avoir plus de valeur. Chaque carte numérique sera accompagnée d’un identifiant unique, ce qui vous donnera une pénurie dans le monde virtuel.

Le cours de l’action Hybe a augmenté de 10% la semaine dernière à la suite de l’annonce de la nouvelle activité de NFT et d’un partenariat connexe avec une société métaverse.

Pour établir un lien plus fort avec ses millions de fans à travers le monde, Hybe s’efforce de s’étendre à travers les genres et les formats.

« Alors que nous nous préparons à entrer dans le secteur du NFT de manière durable, nous serons directement impliqués dans l’opération et mettrons en œuvre des politiques axées sur les fans », a déclaré Hybe en réponse aux questions de Bloomberg.

Au fur et à mesure que les NFT gagnent en popularité, de nombreux artistes ont vendu des centaines d’œuvres d’art et gagné de l’argent grâce à de simples transactions peer-to-peer.

Autres artistes indépendants

Établir des parallèles avec la poussée de Hybe sur le marché des actifs numériques à une époque où l’industrie musicale américaine recherche de nouvelles méthodes de monétisation après avoir été durement touchée par la pandémie, qui a contraint les musiciens à annuler les tournées de concerts, de nombreux artistes indépendants ont également choisi de s’aventurer dehors. dans ce nouveau monde en mettant ses œuvres d’art à la vente par divers moyens d’échange, comme Opensea.

Pendant ce temps, l’auteur-compositeur-interprète malaisien Namewee, qui a récemment suscité la controverse et la sensibilité politique avec sa dernière chanson, « Fragile », a créé ses propres NFT avec l’intention personnelle de « Utiliser les NFT pour combattre le monde ».

L’artiste a déclaré que son idée derrière l’ouverture d’un compte NFT était de « contrer les intermédiaires » et de garantir la propriété de l’œuvre d’art.

Namewee a été captivé par le fait que les NFT étaient à l’abri de la censure et qu’aucune autorité, y compris lui-même, ne pouvait interdire ou révoquer le contenu une fois que quelqu’un l’avait acheté.

En relation avec son thème de l’utilisation du NFT comme position contre l’ordre mondial, l’artiste a pris 20 photographies de lui faisant des gestes grossiers dans des coopérations bancaires et des sociétés commerciales. Ces images ont ensuite été téléchargées sur leur chaîne NFT et vendues dans les trois heures.

