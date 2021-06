La société coréenne Pearl Abyss ouvre un bureau à Amsterdam

La société de jeux vidéo coréenne Pearl Abyss s’est installée à Amsterdam.

Le nouvel avant-poste, baptisé Pearl Abyss Europe, est principalement conçu pour fournir des services au marché européen, avec des opérations de gestion de communauté, des opérations en direct, une infrastructure de serveur et un support client, en plus des fonctions de développement telles que la localisation, le marketing et les relations publiques.

Pearl Abyss a également étendu sa présence aux États-Unis dans la région de Manhattan Beach à Los Angeles.

“Pearl Abyss America a été créé en 2018, et nous avons continué à élargir notre équipe et à soutenir nos joueurs occidentaux, même au cours de l’année difficile à laquelle nous avons tous été confrontés”, a déclaré le patron de Pearl Abyss America, Jeonghee Jin.

“Notre entreprise a été fondée sur le principe de donner la priorité à l’expérience des joueurs et notre expansion vers l’Ouest est une façon de plus de franchir les prochaines étapes pour rester engagé dans la mission.”

Le vice-président de Pearl Abyss Europe, Lybee Park, a ajouté : « Nos fans européens sont très importants pour nous et nous croyons fermement que nous devons avoir une présence physique ici. En créant Pearl Abyss Europe, nous avons l’intention de fournir le meilleur service possible à nos joueurs et de constituer une équipe d’experts pour soutenir le lancement de notre future gamme.

Pearl Abyss est surtout connu pour son MMO Black Desert Online. À ce jour, cela a généré plus de 2 milliards de dollars de revenus à vie, une augmentation par rapport aux 1,7 milliard de dollars dont la société se vantait en septembre 2020. Cette franchise compte également plus de 40 millions de joueurs.

