La société cotée en bourse a changé son symbole ETH afin qu’il ne soit pas confondu avec Ethereum

La société Ethan Allen Interiors, auparavant cotée en ETH à la bourse NYSE, devient désormais ETD. Connaître les raisons.

C’est une question curieuse mais en même temps très pertinente : une société cotée en bourse qui arborait l’acronyme ETH comme Ethereum, a décidé de les changer et de les transférer vers la deuxième crypto-monnaie la plus importante du marché.

Ethan Allen Interiors Inc. a annoncé cette semaine qu’il changera son symbole boursier de “ETH” à “ETD”. À compter du lundi 16 août 2021, les actions ordinaires de la Société seront inscrites à la Bourse de New York (NYSE) sous le nouveau symbole « ETD ».

Farooq Kathwari, président, président et chef de la direction d’Ethan Allen, a commenté dans un communiqué de presse : « La société change son symbole boursier en ETD, en utilisant le ‘D’ pour design, afin de refléter notre approche de la décoration d’intérieur et du design. nos professionnels de la conception dans l’ensemble de nos activités de vente au détail mondiales. réseau de plus de 300 centres de conception. Nous croyons également que ce changement différenciera mieux les actualités Ethan Allen des actualités Ethereum dans les résultats de recherche, car Ethereum est souvent abrégé en ETH. “

Les actionnaires existants d’Ethan Allen n’ont besoin d’aucune action concernant le changement de ticker. Les actions ordinaires de la Société continueront d’être négociées à la Bourse de New York et le CUSIP restera inchangé.

Ethan Allen Interiors Inc est une entreprise de design d’intérieur, un fabricant et un détaillant sur le marché de l’ameublement de la maison, avec plus de 300 centres de design aux États-Unis et dans plusieurs pays. Il n’a aucun rapport avec les crypto-monnaies et ne les accepte pas.

La confusion

Comme le rapportent des médias tels que Wall Street Journal et Cointelegraph, la confusion avec les symboles d’Ethereum et de la société de meubles prend un certain temps. En mai de cette année, WSJ a écrit qu’Ethan Allen Interiors avait vu un regain d’intérêt de la part des investisseurs de détail parce que son ticker, ETH, était le même que celui utilisé pour Ethereum. Les babillards électroniques pour les actions étaient principalement remplis de mèmes et de commentaires sur la crypto-monnaie, pas sur l’entreprise.

“Nous avons certainement constaté une augmentation massive du pourcentage d’activités erronées dans le flux Ethan Allen”, a déclaré Rishi Khanna, directeur général du site d’investissement social Stocktwits ce mois-ci.

De plus, il y avait beaucoup de confusion entre les cours des actions de l’entreprise de meubles et de la crypto-monnaie, qui sont très différents les uns des autres. Actuellement, une action de la société Ethan Allen est d’environ 23 USD, tandis qu’un Ether est à 2 875 USD, selon les données de CryptoMarkets. L’éther a augmenté de plus de 4% au cours des dernières 24 heures après l’activation de la mise à jour de Londres.

Sources : Ethen Allen, Cointelegraph, Wall Street Journal

