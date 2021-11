La société de biotechnologie Absci, qui est récemment devenue publique, coupe le ruban sur son nouveau siège social à Vancouver, Wash.

Le nouveau siège social d’Absci à Vancouver, Washington (Photo Absci / Eric Harrod)

Absci a coupé le ruban de son nouveau siège social à Vancouver, Washington, mardi, à peine trois mois après son introduction en bourse dans une introduction en bourse qui valorisait la société de biotechnologie à près de 2 milliards de dollars.

L’entreprise de 200 employés a maintenant de la place pour s’agrandir, avec 77 400 pieds carrés de nouveaux bureaux et laboratoires et une cour de 9 150 pieds carrés. Le gouverneur de l’État de Washington Jay Inslee a assisté à l’événement.

« Absci a été une force incroyablement positive dans la communauté de Vancouver depuis l’établissement de son siège ici en 2016 », a déclaré Inslee dans un communiqué.

Le gouverneur de Washington Jay Inslee s’exprimant lors de l’inauguration du nouveau siège d’Absci. (Photo Absci / Kim Nguyen)

Absci occupe une niche géographique inhabituelle, basée dans l’État de Washington mais faisant partie de la région de Portland, en Oregon. La biotechnologie, qui fournit des services de découverte de médicaments et de cibles de médicaments à d’autres sociétés, attire des employés des deux États.

Absci a été lancé en 2011 dans un laboratoire en sous-sol à Portland par le PDG et fondateur Sean McClain, alors qu’il n’avait que 22 ans. Il a ensuite déménagé l’entreprise au centre-ville de Vancouver, à quelques kilomètres du nouveau siège social.

L’installation a été construite en étroite collaboration entre Absci, la société de design de Portland Bora Architecture & Interiors et l’entrepreneur Bremik Construction. L’entreprise loue l’espace à Pac Trust.

« Nous avons conçu l’espace lumineux autour de la collaboration et de la poursuite de l’excellence scientifique », a déclaré McClain dans un communiqué.

Le gouverneur Inslee (debout) explore les nouveaux laboratoires d’Absci. (Photo Absci / Kim Nguyen)

McClain envisage qu’Absci deviendra finalement le « Google de la biologie synthétique », a-t-il précédemment déclaré à ..

La société utilise des modèles in silico pour optimiser les conceptions de protéines thérapeutiques, des approches de biologie synthétique et des souches d’E. coli conçues sur mesure pour les fabriquer et les cribler pour une activité optimale. Pour soutenir sa plateforme, Absci a récemment acquis la société de biologie synthétique Totient et la startup d’apprentissage en profondeur Denovium, qui analyse la fonction et le comportement des protéines.

Absci a des partenariats avec plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont Merk et Xyphos Biotechnology. En octobre, Absci a conclu un partenariat avec EQRx, qui vise à fabriquer des versions moins chères de médicaments approuvés. Le partenariat « fera progresser les thérapies à base de protéines de nouvelle génération à des coûts plus abordables pour les patients », selon un communiqué annonçant la collaboration.

Absci en est aux premières étapes de la signature de partenaires et de la croissance des revenus, qui s’élevaient à 4,7 millions de dollars l’année dernière, contre 2 millions de dollars pour 2019. Les revenus étaient de 0,7 million de dollars pour le deuxième trimestre de cette année.

Le gouverneur Jay Inslee (deuxième à partir de la droite) avec le PDG d’Absci, Sean McClain (troisième à partir de la droite) et d’autres au nouveau siège d’Absci. (Photo Absci / Kim Nguyen)

Le nouveau bâtiment s’ajoute à l’inventaire de l’état de l’espace de laboratoire indispensable. Seattle n’avait qu’un taux d’inoccupation d’environ 2% pour les espaces de laboratoire en 2020, selon une étude de CBRE. Un nouveau centre des sciences de la vie est en cours de construction sur le Mercer Mega Block de près de trois acres à Seattle et en septembre, Adaptive Biotechnologies a dévoilé son nouveau siège social dans le quartier de South Lake Union.

Absci est l’une des rares introductions en bourse de la région de Portland au cours des dix dernières années. Le fabricant de laser de Vancouver nLight est devenu public en 2018, et ZoomInfo, également de Vancouver, a levé 887 millions de dollars lors de son introduction en bourse en juin 2020.