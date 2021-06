La société de biotechnologie Athira Pharma victime d’un recours collectif suite à des allégations de manipulation d’images

Le PDG d’Athira Pharma, Leen Kawas, a été mis en congé plus tôt ce mois-ci. (Photo d’Athira Pharma)

Les procès ont commencé.

À peine une semaine après que le PDG d’Athira Pharma a été mis en congé temporaire après des allégations d’images altérées dans des articles scientifiques qu’elle a rédigés, trois recours collectifs alléguant des violations de la SEC ont été déposés au nom des actionnaires.

Les trois poursuites ont été déposées vendredi et allèguent que la société basée à Bothell, dans l’État de Washington, a fait des déclarations fausses et trompeuses à la Securities and Exchange Commission dans ses documents en vue de son introduction en bourse en septembre de l’année dernière, induisant finalement les investisseurs en erreur sur “des recherches non valides”. . “

La société, en phase de développement clinique d’un composé pour la démence de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Parkinson, a levé environ 204 millions de dollars lors de l’introduction en bourse, au cours de l’action de 17,00 $. Les cours des actions ont chuté d’environ 40 % depuis que le PDG, Leen Kawas, a été mis en congé le 17 juin et se négociaient à 10,37 $ mardi.

Le 17 juin, le site d’information STAT a publié un article examinant les allégations de manipulation d’images dans les articles de Kawas, qui ont d’abord émergé sur PubPeer, un service où les scientifiques peuvent commenter l’intégrité des données dans les articles scientifiques.

Un commentaire est apparu pour la première fois en 2016 sur un article, et plus récemment sur trois autres études. Ils concernent des articles sur lesquels Kawas a fait des recherches alors qu’elle était étudiante à la Washington State University, où elle a obtenu un doctorat en 2011.

Selon l’une des poursuites, le dossier d’Athira auprès de la SEC n’indiquait pas que Kawas « avait publié des documents de recherche contenant des images incorrectement modifiées alors qu’elle était étudiante diplômée » et que « par conséquent, la propriété intellectuelle d’Athira et le développement de produits pour le traitement de la maladie d’Alzheimer étaient basées sur des recherches non valides.

Les poursuites soutiennent que les recherches supérieures de Kawas ont jeté les bases des efforts d’Athira pour développer de nouveaux traitements. Un costume note que Kawas est présenté dans un document clé de la SEC comme « essentiel pour créer notre stratégie de développement translationnelle innovante ».

Les poursuites demandent des dommages-intérêts compensatoires aux défendeurs, nommés Athira Pharma et Kawas dans un procès. Les deux autres nomment également le directeur financier de l’entreprise Glenna Mileson et les administrateurs de l’entreprise, dont Joseph Edelman, fondateur et PDG de Perceptive Advisors, qui a dirigé un cycle de série B pour l’entreprise, et Tadataka Yamada, présidente du conseil d’administration et partenaire de la société de capital-risque Frazier Healthcare. Les partenaires. Yamada est également l’ancien président du programme de santé mondiale de la Fondation Bill et Melinda Gates.

Athira n’a fait aucun commentaire sur les poursuites, selon un porte-parole contacté par ..

Dans un communiqué de presse du 17 juin, Yamada a déclaré : « Athira est attachée à l’intégrité de la recherche scientifique dans sa mission. Il a également déclaré que le composé phare de la société, l’ATH-1017, « a été découvert, développé et breveté par Athira sur la base de nouvelles données générées au sein de la société. La Société est confiante dans le potentiel thérapeutique de l’ATH-1017 pour le traitement de la démence.

L’été dernier, Kawas a déclaré à . que le potentiel de la technologie d’Athira est “énorme”. Elle a cofondé Athira – anciennement connue sous le nom de M3 Biotechnology – avec les chercheurs de la WSU Joseph Harding, son conseiller diplômé, et Jay Wright, la WSU notant la promesse d’études initiales dans un article de 2012.

Ni Harding ni Wright ne semblent actuellement faire partie de la direction de l’entreprise, du conseil d’administration ou du conseil consultatif clinique et scientifique, selon le site Web d’Athira. Ils n’étaient pas non plus associés à la société dans les documents d’introduction en bourse.

WSU mène sa propre enquête sur la question.

Les poursuites ont été déposées par les cabinets d’avocats de Seattle Tousley Brain Stephens, Rossi Vucinovich et Keller Rohrback. Deux des poursuites nomment également comme défendeurs les preneurs fermes de l’introduction en bourse : Goldman Sachs and Co., Stifel Nicolaus & Company, Jefferies et JMP Securities.