La société de biotechnologie de Vancouver, Washington, Absci, dépose un dossier pour entrer en bourse

Le PDG et fondateur d’Absci, Sean McClain. (Photo abstraite)

Absci, une société basée à Vancouver, Washington, qui développe des technologies pour accélérer le processus de découverte de médicaments, a annoncé aujourd’hui son intention de devenir publique via une introduction en bourse. La plate-forme de la société est conçue pour concevoir et générer des candidats-médicaments à base de protéines et aider à les sélectionner pour un fonctionnement optimal.

L’annonce fait suite à une série d’acquisitions et de levées de fonds pour l’entreprise. Ce mois-ci, la société a acquis la société de biologie synthétique Totient, à la suite de son acquisition en janvier de Denovium, une petite startup d’apprentissage en profondeur capable d’analyser la fonction et le comportement des protéines.

Plus tôt cette année, Absci a également décroché un investissement non divulgué du Global Health Innovation Fund de Merck. Le financement total en mars de cette année était de 230 millions de dollars, dont un tour de financement de 125 millions de dollars ce printemps et un tour de série E de 65 millions de dollars l’automne dernier.

Absci vise à contourner les processus actuels de développement de médicaments à base de protéines, qui nécessitent souvent une fabrication dans des cellules de mammifères, une méthode lourde et difficile. Des solutions plus simples sont nécessaires, car les protéines constituent la base de nombreux traitements clés, tels que le trastuzumab, un médicament anticancéreux à base d’anticorps (nom de marque Herceptin).

Au lieu de cellules de mammifères, Absci fabrique des protéines dans E. Coli, une bactérie plus efficace à utiliser et plus facile à cultiver. “Cet exploit a été rejeté comme impossible dans les années 1980 et 1990”, a déclaré le fondateur Sean McClain, dans une lettre dans le prospectus d’introduction en bourse, mais de nouvelles avancées scientifiques ont ouvert la porte.

La société utilise des modèles in silico pour optimiser les conceptions de protéines, et des plateformes de biologie synthétique et des souches d’E. coli conçues sur mesure pour les fabriquer et les cribler pour une activité optimale. Leur clientèle est constituée de sociétés pharmaceutiques. « Notre modèle commercial consiste à établir des partenariats avec des sociétés biopharmaceutiques et à utiliser notre plate-forme pour la création rapide de candidats-médicaments biologiques et de lignées cellulaires de production de nouvelle génération », selon les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. .

La société, fondée en 2011, a commencé ses opérations commerciales en 2018 et a maintenant des partenariats avec Merck, Xyphos Biotechnology, Alpha Cancer Technologies et plusieurs autres sociétés pharmaceutiques. Huit des programmes sont axés sur le développement de lignées cellulaires, avec un programme de découverte de médicaments en cours, une capacité qu’ils ont développée en 2020 selon les dossiers.

Le chiffre d’affaires de 2020 était de 4,7 millions de dollars, contre 2 millions de dollars pour 2019. La société a encaissé 1,1 million de dollars cette année au 31 mars, principalement auprès d’un partenaire. Les pertes nettes se sont élevées à 14,4 millions de dollars en 2020, contre 6,6 millions de dollars en 2019.

Phoenix Venture Partners est le plus grand actionnaire de la société, avec une participation de 17,46 %, suivi de McClain, qui détient 11,2 % de la société. Phoenix Venture Partners a dirigé le financement de série A de 5,1 millions de dollars de la société en avril 2016.

Absci n’a pas déterminé le nombre d’actions ni leur fourchette de prix pour l’offre.

Trois sociétés de l’État de Washington – Sana Biotechnology, Impel Neuropharma et Paymentus – sont devenues publiques avec une introduction en bourse traditionnelle cette année. Plus tôt ce mois-ci, Nautilus Biotechnology, basée à Seattle, dirigée par le cofondateur d’Isilon Systems, Sujal Patel, est devenue publique via une fusion SPAC. La société de transfert de fonds mobile Remitly a également déposé les premiers documents d’introduction en bourse.