La société de biotechnologie texane Spinesmith convertira son bilan en Bitcoin pour faire du hodl

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Spinesmith Holdings, une société de biotechnologie du Texas, convertira son bilan en Bitcoin pour le conserver à long terme afin d’éviter les excès bancaires.

***

Une entreprise de biotechnologie du Texas, aux États-Unis, Spinesmith Holdings, qui génère plus de 15 millions de dollars US de revenus annuels, convertira son solde en Bitcoin pour l’épargne à long terme (hodl) afin d’éviter de trop atteindre les banques.

Spécifiquement, l’entreprise ne veut pas avoir à demander l’autorisation à la banque de se lancer dans des projets avec leurs propres fonds, a déclaré un porte-parole à Bitcoin Magazine.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’entreprise ne voulait pas utiliser les banques, le PDG Kevin Dunworth a commenté que Spinesmith achetait du Bitcoin comme « couverture contre l’inflation » et en raison de « la portée excessive des banques ».

Plus d’un Bitcoin mais moins que Tesla

Spinesmith Holdings, la société mère de Thermi, Spinesmith et Celling Biosciences, est une société de recherche et développement en biotechnologie et un fabricant de dispositifs médicaux. Une source proche du dossier a déclaré à Bitcoin Magazine que la société avait travaillé avec Parker Lewis chez Unchained Capital pour mettre en place sa solution de conservation multi-signatures.

Dunworth a déclaré que la société avait choisi de travailler avec Unchained parce qu’elle aimait “soutenir les entreprises locales d’Austin au Texas” et aussi parce que “les coffres-forts multi-signatures étaient logiques pour les engagements commerciaux et les paiements”.

Fondateur Kevin Dunworth a fait remarquer que « L’entreprise possède plus d’un Bitcoin mais moins que Tesla et Microstrategy. Nous sommes satisfaits du processus jusqu’à présent et prévoyons d’augmenter les stocks sur une base trimestrielle. »

La société envisage également payez vos employés en Bitcoin et il travaille toujours au développement de l’infrastructure financière pour le faire.

À l’avenir, Dunworth a déclaré que Spinesmith est “prêt à travailler à long terme, à payer les employés en Bitcoin et à accepter Bitcoin car les paiements sont imminents pour les appareils”.

Le Texas est devenu un État favorable à la cryptographie. En mai, le Sénat du Texas a adopté un projet de loi acceptant la légalité du Bitcoin.

Source : Bitcoin Magazine

Traduction et version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash