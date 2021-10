La société de blockchain Chainalysis ajoute Bitcoin à son bilan

Chainalysis a annoncé son intention d’ajouter le bitcoin à son bilan. La nouvelle a surpris les investisseurs en crypto-monnaie, car une entreprise si profondément enracinée dans l’écosystème technologique de la blockchain devrait généralement posséder des crypto-monnaies. Selon l’article de blog sur son site Web, la société ne possédait auparavant aucune crypto-monnaie et ce sera la première fois que Chainalysis achètera BTC.

Bitcoin a été acheté comme stratégie d’investissement par des entreprises entrant et sortant de l’espace blockchain. L’actif numérique présente un moyen d’investissement alternatif pour les personnes qui souhaitent avoir le contrôle total de leurs actifs. Avec son récent achat, Chainalysis rejoint les rangs des entreprises qui détiennent du BTC sur le long terme, selon les déclarations du post.

Chainalysis franchit le pas avec Bitcoin

Chainalysis a révélé dans la publication qu’il achetait du bitcoin pour l’inclure dans son bilan. La société, qui est évaluée à 4,2 milliards de dollars, mettra le BTC acheté dans son portefeuille d’investissement d’entreprise et a l’intention de le conserver à long terme.

Lecture connexe | Le nombre de baleines Bitcoin en hausse alors que BTC poursuit un nouveau record historique

La société fournit un précieux logiciel d’analyse de logiciels qui aide les échanges à se conformer à la réglementation. Son logiciel est également utilisé pour évaluer les risques et identifier les activités illégales se déroulant sur la blockchain, aidant les forces de l’ordre à traquer les auteurs.

Le co-fondateur et PDG de Chainalysis, Michael Gronager a déclaré : « Chainalysis se concentre sur son engagement à renforcer la confiance dans la crypto-monnaie en tant qu’actif numérique et nous sommes ravis d’ajouter le bitcoin à notre portefeuille d’investissements d’entreprise. » S’exprimant sur le fait qu’il s’agit du premier achat de crypto-monnaie de la société, Gronager a ajouté : « Il s’agit de la première acquisition de crypto-monnaie de Chainalysis, et nous continuerons à rechercher d’autres actifs numériques en tant qu’investissements futurs potentiels. »

BTC dépasse 64 000 $ | Source : BTCUSD sur TradingView.com

Partenariat avec NYDIG

Pour acheter et protéger les bitcoins, Chainalysis avait étendu son partenariat avec la société de technologie bitcoin et de services financiers NYDIG. Les deux entreprises travaillent ensemble depuis qu’ils ont annoncé que Chainalysis serait le partenaire technologique de conformité NYDIG en 2018. Le BTC a été acheté par la société de services financiers et NYDIG gardera les actifs numériques pour le compte de Chainalysis.

Lecture connexe | Strike lance une nouvelle fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de convertir les salaires en Bitcoin

« Notre partenariat en expansion avec Chainalysis est une relation gagnant-gagnant. Chainalysis a depuis longtemps établi une confiance dans l’écosystème des actifs numériques, et cet investissement montre sa conviction que le bitcoin est un investissement solide pour l’avenir. Nous sommes heureux qu’ils aient fait confiance à notre plateforme pour protéger leurs actifs. » – Nate Conrad, directeur de la gestion des actifs, NYDIG

L’acquisition met en évidence la longue confiance de Chainalysis dans BTC en tant que stratégie d’investissement à long terme. Bitcoin a été une entreprise d’investissement rentable pour les entreprises qui ont investi dans l’actif numérique dans le passé et Chainalysis peut bénéficier de la croissance de l’actif à l’avenir.

Image en vedette de Bitcoin News, graphique de TradingView.com