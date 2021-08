Paxos (PAX)

La société de blockchain Paxos renomme Paxos Standard (PAX) Stablecoin en Pax Dollar (USDP)

La société d’infrastructure Blockchain Paxos a annoncé le changement de marque de son stablecoin de Paxos Standard (PAX) à Pax Dollar (USDP).

L’USDP transformerait les paiements mondiaux

Le changement de marque de Paxos fait partie de son plan pour se distinguer des autres opérateurs de stablecoin. Selon l’annonce, la société a déclaré que le ticker de l’USDP identifiait Pax Dollar davantage comme un jeton adossé au dollar américain.

Paxos a également réitéré sa position selon laquelle le stablecoin a maintenu des réserves constituées à 100% de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie.

La plate-forme a demandé à ses partenaires de blockchain de refléter la nouvelle marque USDP avant la mise à jour du contrat intelligent mis en ligne le 31 août.

Paxos pense que les pièces stables ont la capacité de transformer les paiements mondiaux et l’USDP est la solution réglementée.

«La demande pour un jeton en USD réglementé a considérablement augmenté. Les entreprises et les consommateurs du monde entier entrent sur les marchés de la cryptographie et ont besoin d’une solution sûre et basée sur le dollar. »

La nouvelle du changement de marque de Paxos stablecoin intervient alors que Circle confirme que l’USDC sera soutenu à 100% par des liquidités et des bons du Trésor américain à court terme d’ici septembre.

Les modifications apportées aux réserves de Circle auraient commencé en mai 2021. Actuellement, le stablecoin de l’USDC n’est adossé qu’à 61% à des liquidités et des équivalents de liquidités jusqu’à ce qu’il soit renversé en septembre.

Paxos continue de se distinguer des Stablecoins concurrents

Paxos a continué de se targuer d’être la pièce stable la plus importante, réglementée et entièrement soutenue. Le mois dernier, Paxos a appelé les pièces stables de l’USDT et de l’USDC dans un blog parce qu’elles n’étaient pas réglementées. À l’époque, Paxos a également affirmé que les réserves de l’USDC et de Tether n’étaient complètement supervisées par aucun régulateur financier.

Selon Paxos, il n’y a que trois pièces stables réglementées adossées au dollar dans le monde. Ils comprennent le PAX, le Binance Dollar (BUSD) et le Gemini Dollar (GUSD), émis par Gemini Trust Company.

Jimmy Aki

